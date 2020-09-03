Всі прихильники Бондіани в захваті від останніх новин від Universal Pictures: нову стрічку про агента 007 таки готують до прокату. Окрім цього, у мережі з'явився офіційний трейлер, який розкрив кілька деталей сюжету.

"007: Не час помирати": сюжет і трейлер

П'ята і фінальна стрічка з Деніелом Крейгом зможе вразити всіх любителів шпигунських екшнів. І новий офіційний трейлер, який автори проєкту опублікували 3 вересня в ютубі, тому доказ.

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За сюжетом, Джеймс Бонд пішов у відставку та насолоджується тихими буднями на Ямайці. Однак відпочивати знаменитому агенту не доведеться, адже світ знов перебуває під загрозою знищення.

Колишні колеги Бонда розповідають, що невідомі викрали науковця, що може призвести до смерті мільйонів людей. Йдучи по сліду зловмисників, головний герой зіткнеться з небезпечним противником, який користується новітніми видами зброї.

Згідно з новим трейлером, на глядачів точно чекатиме якісний бойовик з видовищними стрілянинами і бійками. Та і Деніел Крейг зробив все для того, щоб його остання історія у франшизі про Бонда була дуже переконливою.

Дивіться новий трейлер до фільму "007: Не час помирати": відео

Головні актори фільму

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рамі Малек – головний антагоніст

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Лінч – Номі.

Девід Денсік – лиходій Волдо

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд

Прем'єра "007: Не час помирати"

Через пандемію коронавірусу довгоочікувану стрічку кілька разів переносили. Представники Universal Pictures вже планували показ шпигунського бойовика на 2021 рік, однак 3 вересня оголосили, що "007: Не час помирати" вийде в прокат 12 листопада 2020 року. Стрічка, без сумніву, стане однією з найбільш очікуваних прем'єр осені.