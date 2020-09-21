Пока к премьере готовится очередная часть франшизы о Джеймсе Бонде, в прессе уже начали распространять предположения, кто станет новым агентом 007. Инсайдеры в Голливуде утверждают, что им станет актер Том Харди.

По данным британского таблоида Express, Том Харди успешно прошел кастинг на роль Джеймса Бонда. Произошло это во время карантина, в июне 2020 года. Однако официального заявления представители "Бондианы" не торопятся делать, ведь с 12 ноября планируется премьера фильма "007: Не время умирать" с Дэниэлом Крэйгом.

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Предполагают, что имя нового Бонда раскроют в декабре 2020 года, или же в начале 2021 года. Не комментирует слухов и актер Том Харди.

Интересно, что сам британец неоднократно говорил, что претендует на роль Джеймса Бонда. Еще в 2015 и 2017 годах появлялись слухи, что он подает заявку к продюсерам и готов ждать, когда ее рассмотрят. За это время Том Харди снялся в десятках успешных фильмов, показав, что и роль агента 007 ему по силам. А вот на вопросы журналистов о кастингах он неохотно отвечал.

В актерской среде есть поговорка, мол, если ты просто говоришь о какой-то своей будущей роли, она может и не стать твоей вовсе, поэтому я не могу комментировать это,

– отметил Том Харди журналистам Daily Beast.

На роль Джеймса Бонда также рассматривали многих знаменитых красавцев. В частности Идриса Эльбу, Шайу ЛаБафа и Генри Кавилла. И пока хейтеры не удовлетворены от слухов, поклонники Тома Харди уже примеряют на него роль легендарного шпиона.



Том Харди станет новым Джеймсом Бондом / Фото Cosmic Book News

Почему Дэниэл Крэйг не продлил контракт

Еще в марте 2020 года Дэниэл Крэйг заявил, что больше не будет играть агента 007. Более 5 лет актер мастерски перевоплощался в Джеймса Бонда, поэтому после выхода на экран "007: Не время умирать" он не будет подписывать новый контракт. Причин Дэниэл Крэйг решил не называть, отметив, что достаточно времени уделил "Бондиане".

Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним. Но он, без сомнения, один из лучших,

– подчеркнул Дэниэл Крэйг.

Это 25-я по счету лента о шпионе Джеймсе Бонде. За это время немало голливудских красавцев примерили на себя образ непобедимого агента 007. Джонни Уокер, Барри Нельсон, Дэвид Найвен, Джордж Лэзенби, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Пирс Броснан, Шон Коннери и, конечно же, Дэниел Крэйг – благодаря талантливым актерам и зрелищным спецэффектам фильмы про Джеймса Бонда и до сих пор пользуются большой популярностью.