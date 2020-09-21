Поки до прем'єри готується чергова частина франшизи про Джеймса Бонда, у пресі вже почали поширювати припущення, хто стане новим агентом 007. Інсайдери в Голлівуді стверджують, що ним стане актор Том Гарді.

За даними британського таблоїда Express, Том Гарді успішно пройшов кастинг на роль Джеймса Бонда. Сталось це під час карантину, у червні 2020 року. Однак офіційної заяви представники "Бондіани" не квапляться робити, адже з 12 листопада планується прем'єра фільму "007: Не час помирати" з Деніелом Крейгом.

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Припускають, що ім'я нового Бонда розкриють у грудні 2020 року, або ж на початку 2021 року. Не коментує чуток і актор Том Гарді.

Цікаво, що сам британець неодноразово говорив, що претендує на роль Джеймса Бонда. Ще у 2015 і 2017 роках з'являлись чутки, що він подає заявку до продюсерів та готовий чекати, коли її розглянуть. За цей час Том Гарді знявся в десятках успішних фільмів, показавши, що і роль агента 007 йому до снаги. А от на питання журналістів про кастинги він неохоче відповідав.

В акторському середовищі є приказка, мовляв, якщо ти просто говориш про якусь свою майбутню роль, вона може і не стати твоєю зовсім, Тому я не можу коментувати це, – зазначив Том Гарді журналістам Daily Beast.

На роль Джеймса Бонда також розглядали багатьох знаменитих красенів. Зокрема Ідріса Ельбу, Шайю Лабафа і Генрі Кавілла. І поки хейтери не задоволені від чуток, прихильники Тома Гарді вже приміряють на нього роль легендарного шпигуна.



Том Гарді стане новим Джеймсом Бондом / Фото Cosmic Book News

Чому Деніел Крейг не продовжив контракт

Ще у березні 2020 року Деніел Крейг заявив, що більше не буде грати агента 007. Понад 5 років актор майстерно перевтілювався у Джеймса Бонда, тому після виходу на екран "007: Не час помирати" він не підписуватиме новий контракт. Причин Деніел Крейг вирішив не називати, зазначивши, що достатньо часу приділив "Бондіані".

Наступний фільм про Джеймса Бонда стане моїм останнім. Але він, без сумніву, один з найкращих,

– наголосив Деніел Крейг.

Це 25-а за рахунком стрічка про шпигуна Джеймса Бонда. За цей час чимало голлівудських красенів приміряли на себе образ непереможного агента 007. Джонні Вокер, Баррі Нельсон, Девід Найвен, Джордж Лезенбі, Тімоті Далтон, Роджер Мур, Пірс Броснан, Шон Коннері і, звісно ж, Деніел Крейг – завдяки талановитим акторам та видовищним спецефектам фільми про Джеймса Бонда і досі користуються шаленою популярністю.