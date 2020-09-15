Талановитий актор Том Гарді святкує 43-ій день народження. За десятки років роботи в кінематографі знаменитий британець знявся у рейтингових фільмах та підкорив весь світ своєю харизмою і неперевершеними ролями.

Том Гарді дебютував у кіно у 2001 році. Тоді актор перевтілився у військового і постав у серіалі "Брати по зброї". Журналісти припускали, що харизматичний британець стане заручником образу сильного і брутального чоловіка, однак за 30 років роботи в Голлівуді він показав себе і зворушливим романтиком, і безстрашним гангстером, і навіть позапланетною істотою. 24 канал підібрав 10 найкращих фільмів Тома Гарді, які варто переглянути кожному.

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"Веном"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,7

У цій фентезійній стрічці Том Гарді зіграв допитливого журналіста. Еді Брок захотів довести чутки про існування незрозумілого симбіоту, тому прокрадається в таємну лабораторію. Там він стає новим носієм інопланетної субстанції, яка не тільки наділяє його суперсилами, але й змушує вбивати представників корпорації, які прагнуть створити нову расу. Відтак Еді повинен звикнути ділити своє тіло з симбіотом Веномом і стати на захист планети.

Дивіться трейлер до фільму "Веном": відео

"Дюнкерк" (2017)

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

На початку Другої світової війни понад 300 тисяч солдатів опиняються в пастці противника. Щоб не зазнати таких великих втрат, у світі розгортається масштабна Дюнкеркська спецоперація, в якій беруть участь чи не всі союзники. І поки підмога не надійшла, військовим потрібно робити все для того, щоб вижити.

Том Гарді зіграв другорядну, але водночас дуже особливу роль. У фільмі Крістофера Нолана він став пілотом, який фактично є очима для побратимів.

Дивіться трейлер до фільму "Дюнкерк": відео

"Легенда"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,0

Фільм показує гангстерський Лондон 1960-их років. У місті кримінальний світ очолювали брати-близнюки Ронні і Реджі Крей. Вони безжальні, хитрі та здатні усувати всі проблеми на своєму шляху. Не боялись брати займатись рекетом та знищувати конкурентів, які представляли американську мафію.

На фоні буремних подій один з братів намагається побудувати міцну сім'ю. Роль близнюків неперевершено виконав Том Гарді, який просто закохав глядачів у себе.

Дивіться трейлер до фільму "Легенда": відео

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"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 8,1

У цій стрічці Том Гарді замінив знаменитого Мела Гібсона та зіграв партнера Шарліз Терон. І хоч про непросту співпрацю акторів досі говорять в Голлівуді, фільм сподобався глядачам.

За сюжетом, Макс Рокатанскі помстився за смерть сина і дружини та пішов з "Основного силового патруля". Тепер головний герой намагається навчитись виживати в постапокаліптичному світі. У пустелі, де живуть безжальні воїни, він зустрічає імператрицю Фюріозі та з нею намагається покинути пустку, стикаючись у двобої з місцевими жителями.

Дивіться трейлер до фільму "Шалений Макс: Дорога гніву": відео

"Темний лицар повертається"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 8,3

Зіграв красунчик Том Гарді і в трилогії Крістофера Нолана. Однак в останньому фільмі про Бетмена складно впізнати харизматичного британця, адже він тільки наприкінці стрічки скидає свою моторошну маску.

У центрі сюжету – історія супергероя, який 8 років тому взяв на себе відповідальність за злочини окружного прокурора Гарві. Тепер Бетмену потрібно зіткнутись з лиходієм Бейном та знов довести місту, що він є захисником.

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"Отже, війна"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,3

Це неперевершена комедія, яких не так багато у творчості Тома Гарді. За сюжетом, двоє спецагентів Франклін і Дак – найкращі друзі. Після провальної місії їх відсторонюють від справи, а вільний час харизматичні шпигуни вирішують приділити особистому життю. Та, виявляється, смаки Франкліна і Дака збігаються, а вони закохуються в одну і ту ж дівчину. Дізнавшись про це, чоловіки ведуть неоголошену війну за серце дівчини.

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"Воїн"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 8,2

Двоє братів прагнуть виграти великий чемпіонат бойових мистецтв. Для старшого з них це змога виграти гроші та покращити фінансове становище своєї сім'ї. А от для другого – шанс стати на ноги після повернення з війни. Та чи не забудуть вони на рингу про свої сімейні зв'язки, адже виграти зможе тільки один.

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"Початок"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 8,8

Легендарна стрічка Крістофера Нолана вже кілька років не зникає зі списку найкращих фільмів усіх часів. Тут розповідається про злодіїв, які можуть вкрасти ідею з підсвідомості людини, або ж змінити хід її думок. Домінік Кобб зі своєю командою береться за надскладну справу та вибудовує багатошарову реальність, де складно зрозуміти, в якому ж світі перебувають герої.

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"Грозовий перевал"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Фільм є неперевершеною екранізацією роману Емілі Бронте. Стрічка охоплює десятиліття історії маєтку "Грозовий перевал" і фатальне прокляття двох закоханих героїв – Кеті і Гіткліффа.

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"Бронсон"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,1

"Бронсон" – це одна з найгеніальніших робіт Тома Гарді. Тут актор перевтілився у безжального злочинця Чарльза Бронсона, який понад 30 років провів у в'язниці. Том Гарді настільки реалістично зіграв безумство головного героя, його непохитність і жорстокість, що глядачам залишалось лише аплодувати його майстерності.

Фільм показав, що Том Гарді може зіграти будь-якого персонажі і тонко передати всі його переживання. Тому й в Голлівуді розпочали активну співпрацю з актором, зробивши його топовим виконавцем ролей.

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