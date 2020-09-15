Талантливый актер Том Харди празднует 43-й день рождения. За десятки лет работы в кинематографе знаменитый британец снялся в рейтинговых фильмах и покорил весь мир своей харизмой и непревзойденными ролями.

Том Харди дебютировал в кино в 2001 году. Тогда актер перевоплотился в военного и предстал в сериале "Братья по оружию". Журналисты предполагали, что харизматичный британец станет заложником образа сильного и брутального мужчины, однако за 30 лет работы в Голливуде он показал себя и трогательным романтиком, и бесстрашным гангстером, и даже инопланетным существом. 24 канал подобрал 10 лучших фильмов Тома Харди, которые стоит посмотреть каждому.

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"Веном"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,7

В этой фэнтезийной ленте Том Харди сыграл любознательного журналиста. Эди Брок захотел доказать слухи о существовании непонятного симбиота, поэтому прокрадывается в тайную лабораторию. Там он становится новым носителем инопланетной субстанции, которая не только наделяет его суперсилами, но и заставляет убивать представителей корпорации, которые стремятся создать новую расу. Поэтому Эди должен привыкнуть делить свое тело с симбиотом Веномом и встать на защиту планеты.

Смотрите трейлер к фильму "Веном": видео

"Дюнкерк" (2017)

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

В начале Второй мировой войны более 300 тысяч солдат оказываются в ловушке противника. Чтобы не понести таких больших потерь, в мире разворачивается масштабная Дюнкеркская спецоперация, в которой участвуют едва ли не все союзники. И пока подмога не поступила, военным нужно делать все для того, чтобы выжить.

Том Харди сыграл второстепенную, но в то же время очень особую роль. В фильме Кристофера Нолана он стал пилотом, который фактически является глазами для собратьев.

Смотрите трейлер к фильму "Дюнкерк": видео

"Легенда"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,0

Фильм показывает гангстерский Лондон 1960-ых годов. В городе криминальный мир возглавляли братья-близнецы Ронни и Реджи Крей. Они безжалостны, хитры и способны устранять все проблемы на своем пути. Не боялись братья заниматься рэкетом и уничтожать конкурентов, которые представляли американскую мафию.

На фоне бурных событий один из братьев пытается построить крепкую семью. Роль близнецов непревзойденно исполнил Том Харди, который просто влюбил зрителей в себя.

Смотрите трейлер к фильму "Легенда": видео

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"Безумный Макс: Дорога гнева"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,1

В этой ленте Том Харди заменил знаменитого Мела Гибсона и сыграл партнера Шарлиз Терон. И хоть о непростом сотрудничестве актеров до сих пор говорят в Голливуде, фильм понравился зрителям.

По сюжету, Макс Рокатански отомстил за смерть сына и жены и ушел из "Основного силового патруля". Теперь главный герой пытается научиться выживать в постапокалиптическом мире. В пустыне, где живут безжалостные воины, он встречает императрицу Фюриози и с ней пытается покинуть пустошь, сталкиваясь в поединке с местными жителями.

Смотрите трейлер к фильму "Безумный Макс: Дорога гнева": видео

"Темный рыцарь возвращается"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 8,3

Сыграл красавчик Том Харди и в трилогии Кристофера Нолана. Однако в последнем фильме о Бэтмене сложно узнать харизматичного британца, ведь он только в конце ленты сбрасывает свою жуткую маску.

В центре сюжета – история супергероя, который 8 лет назад взял на себя ответственность за преступления окружного прокурора Харви. Теперь Бэтмену нужно столкнуться со злодеем Бейном и вновь доказать городу, что он является защитником.

Смотрите трейлер к фильму "Темный рыцарь возвращается": видео

"Значит, война"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,3

Это непревзойденная комедия, которых не так много в творчестве Тома Харди. По сюжету, двое спецагентов Франклин и Дак – лучшие друзья. После провальной миссии их отстраняют от дела, а свободное время харизматичные шпионы решают уделить личной жизни. И, оказывается, вкусы Франклина и Дака совпадают, они влюбляются в одну и ту же девушку. Узнав об этом, мужчины ведут необъявленную войну за сердце девушки.

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"Воин"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 8,2

Двое братьев стремятся выиграть большой чемпионат боевых искусств. Для старшего из них это возможность выиграть деньги и улучшить финансовое положение своей семьи. А вот для второго – шанс встать на ноги после возвращения с войны. Но не забудут ли они на ринге о своих семейных связях, ведь выиграть сможет только один.

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"Начало"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 8,8

Легендарная лента Кристофера Нолана уже несколько лет не исчезает из списка лучших фильмов всех времен. Здесь рассказывается о ворах, которые могут украсть идею из подсознания человека, или же изменить ход его мыслей. Доминик Кобб со своей командой берется за сложнейшее дело и выстраивает многослойную реальность, где сложно понять, в каком же мире находятся герои.

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"Грозовой перевал"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Фильм является непревзойденной экранизацией романа Эмили Бронте. Лента охватывает десятилетия истории поместья "Грозовой перевал" и роковое проклятие двух влюбленных героев – Кэти и Хитклиффа.

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"Бронсон"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,1

"Бронсон" – это одна из самых гениальных работ Тома Харди. Здесь актер перевоплотился в безжалостного преступника Чарльза Бронсона, который более 30 лет провел в тюрьме. Том Харди настолько реалистично сыграл безумие главного героя, его непреклонность и жестокость, что зрителям оставалось лишь аплодировать его мастерству.

Фильм показал, что Том Харди может сыграть любого персонажа и тонко передать все его переживания. Поэтому и в Голливуде начали активное сотрудничество с актером, сделав его топовым исполнителем ролей.

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