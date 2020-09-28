Актор "Відьмака" Генрі Кавілл зізнався, чому його не взяли на роль Джеймса Бонда
Голлівудський красень Генрі Кавілл, який неперевершено зіграв "Відьмака", колись хотів стати Джеймсом Бондом. Однак на роль актора не затвердили, надавши перевагу Деніелу Крейгу.
Про це Генрі Кавілл відверто розповів в інтерв'ю GQ. За словами актора, на час перших кастингів йому було всього 22 роки. Генрі Кавілл тоді особливо не готувався до проб, а тому й не отримав бажаної ролі агента 007.
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Цікаво, що харизматичному британцю запропонували зіграти пікантний епізод зі сценарію про Джеймса Бонда. Генрі Кавілл постав перед режисером і продюсерами в одному рушнику, як це колись зробив Шон Коннері. В пікантному образі він зачитав репліки. Зараз складно в це повірити, але знаменитий "Відьмак" не пройшов кастинг через неідеальний прес.
Я пам’ятаю, як режисер сказав мені: "Ти виглядаєш трохи пухленьким, Генрі". Тоді я просто не знав, як правильно тренуватися та харчуватися, але я радий, що почув правду. Це допомагає мені ставати кращим, – розповів Генрі Кавілл.
Наразі Генрі Кавілл є одним із претендентів на роль Джеймса Бонда. Автори франшизи ще не прийняли рішення щодо нових кастингів, а зірка "Відьмака" не має наміру здаватись.
"На даному етапі нічого не ясно. Подивимося, що буде далі. Але так, я б хотів отримати роль Джеймса Бонда, я в цьому дуже зацікавлений", – додав він.
Що відомо про нового Джеймса Бонда
Як відомо, з 12 листопада на великий екран виходить фільм "007: Не час помирати". Виконавець головної ролі Деніел Крейг вже оголосив, що більше не зніматиметься у знаменитій "Бодіані".
Наступний фільм про Джеймса Бонда стане моїм останнім. Але він, без сумніву, один з найкращих,
– наголосив Деніел Крейг.
Саме тому автори проєкту оголосили кастинг, куди запросили топових голлівудських акторів. Серед претендентів на роль агента 007 – Ідріс Ельба, Шайя Лабаф, Генрі Кавілл і Том Гарді. За даними західних ЗМІ, останнього вже затвердили продюсери, а представлення нового Джеймса Бонда відбудеться до кінця 2020 року. Однак поки офіційного підтвердження цій інформації немає.