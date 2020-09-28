Голлівудський красень Генрі Кавілл, який неперевершено зіграв "Відьмака", колись хотів стати Джеймсом Бондом. Однак на роль актора не затвердили, надавши перевагу Деніелу Крейгу.

Про це Генрі Кавілл відверто розповів в інтерв'ю GQ. За словами актора, на час перших кастингів йому було всього 22 роки. Генрі Кавілл тоді особливо не готувався до проб, а тому й не отримав бажаної ролі агента 007.

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Цікаво, що харизматичному британцю запропонували зіграти пікантний епізод зі сценарію про Джеймса Бонда. Генрі Кавілл постав перед режисером і продюсерами в одному рушнику, як це колись зробив Шон Коннері. В пікантному образі він зачитав репліки. Зараз складно в це повірити, але знаменитий "Відьмак" не пройшов кастинг через неідеальний прес.

Я пам’ятаю, як режисер сказав мені: "Ти виглядаєш трохи пухленьким, Генрі". Тоді я просто не знав, як правильно тренуватися та харчуватися, але я радий, що почув правду. Це допомагає мені ставати кращим, – розповів Генрі Кавілл.

Наразі Генрі Кавілл є одним із претендентів на роль Джеймса Бонда. Автори франшизи ще не прийняли рішення щодо нових кастингів, а зірка "Відьмака" не має наміру здаватись.

"На даному етапі нічого не ясно. Подивимося, що буде далі. Але так, я б хотів отримати роль Джеймса Бонда, я в цьому дуже зацікавлений", – додав він.

Що відомо про нового Джеймса Бонда

Як відомо, з 12 листопада на великий екран виходить фільм "007: Не час помирати". Виконавець головної ролі Деніел Крейг вже оголосив, що більше не зніматиметься у знаменитій "Бодіані".

Наступний фільм про Джеймса Бонда стане моїм останнім. Але він, без сумніву, один з найкращих,

– наголосив Деніел Крейг.

Саме тому автори проєкту оголосили кастинг, куди запросили топових голлівудських акторів. Серед претендентів на роль агента 007 – Ідріс Ельба, Шайя Лабаф, Генрі Кавілл і Том Гарді. За даними західних ЗМІ, останнього вже затвердили продюсери, а представлення нового Джеймса Бонда відбудеться до кінця 2020 року. Однак поки офіційного підтвердження цій інформації немає.