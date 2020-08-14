Часто автори стрічок залишають у таємниці цікаві деталі про сюжет чи зйомки. І тільки за роки після виходу проєкту кіномани дізнаються про них.

До добірки 24 каналу увійшли найвідоміші фільми, які точно вже встиг переглянути кожен любитель кіно. Тому цікаві факти зможуть вас здивувати.

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"Джокер"

І розпочати ми вирішили з оскароносного фільму, який наробив галасу у 2019 році – "Джокер". Стрічку відзначили десятками престижних нагород, а кіномани назвали її однією з найкращих в історії Голлівуду. Та в "Джокері" можна знайти цікаві деталі, які вказують на його зв'язок з попереднім фільмом про лиходія.

Так, на одному кадрі видно ту ж картину, яка з'явилась у "Бетмені" 1989 року.



Цікаві факти про "Джокера" / Фото Warner Bros.

Окрім цього, всі годинники у фільмі показують 11:11. Прихильники припускають, що стрілки не йдуть вперед, оскільки всі події відбуваються у голові головного героя Артура.



Всі годинники у фільмі "Джокер" показують один і той же час / Фото BoredPanda

"У гонитві за щастям"

Всіх кіноманів розчулила історія батька-одинака Кріса Гарднера у фільмі "У гонитві за щастям". Однак не всі знали, що у культовій драмі можна побачити справжнього Кріса, чия реальна історія і стала основою сюжету.



"У гонитві за щастям" / Фото Columbia Pictures

"Міцний горішок"

Алан Рікман насправді боявся висоти. Автори фільму ледве переконали його здійснити небезпечний трюк, стрибнувши з висоти 5-7 метрів. На власному прикладі режисер Джон МакТірнан показав, що це безпечно. Однак для реалістичності кадрів автор стрічки "Міцний горішок" обхитрував Алана Рікмана.

Страх Ганса при падінні не був геніальною акторською грою. Актор готувався падати на рахунок три, а режисер відпустив його руку після початку лічби,

– розповів журналістам Брюс Вілліс.



Алан Рікман не вдавав страх у "Міцному горішку" / Фото Business Insider

"Темний лицар"

Майже всі сцени у "Темному лицарі" були геніальною імпровізацією Гіта Леджера. Він настільки вжився в роль Джокера, що навіть не слухав вказівок режисера Крістофера Нолана. Так, у сцені підриву лікарні ніхто не очікував, що Гіт Леджер натисне на кнопку, будучи ще в приміщенні, тому страх людей в автобусі був справжнім. Та злякався і сам актор, коли перемикач заклинило, після чого пролунав сильний вибух. Кадри вважаються найкращими в історії кіно.

Дивіться фрагмент фільму "Темний лицар": відео

"Тор"

У фільмі Marvel кохану Тора зіграла Наталі Портман. Однак у фінальній сцені поцілунку актриса відмовилась грати, а її замінила дружина Кріса Гемсворта – Ельза Патакі. Саме тому цей поцілунок був таким пристрасним і природним.



Кріс Гемсфорт і його дружина в фільмі "Тор" / Фото Business Insider

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"Аватар"

На військовій базі у фільмі "Аватар" можна побачити прихований американський прапор. Як і на стягу, позаду командирів є смуги, а в лівому куті – прямокутник з цифрою 50, що відповідає кількості зірок.



Кадри з фільму "Аватар" / Фото 20th Century Fox

"Початок"

Фільм "Початок" – це суцільна головоломка, яка буде ще багато років змушувати глядачів ще прискіпливіше дивитись стрічку. Та головне питання у всіх, хто вже переглянув роботу Нолана – це чи була фінальна зустріч з дітьми наяву. І на розгадку вказує одна особлива деталь. Головний герой Кобб не носив обручку в реальному житті, а от уві сні завжди мав перстень. У фіналі його нема, значить ті події були реальними.



"Початок": цікава деталь про фінал фільму / Фото Лайфхакер

"Легенда"

А от автори фільму "Легенда" захотіли поглузувати із негативної рецензії на фільм журналістами The Guardian. На постері вони дали оцінку глянцю, віддавши всього дві зірки.



У постері "Легенда" знайшли насмішку / Фото Bored Panda