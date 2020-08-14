Часто авторы лент оставляют в тайне интересные детали о сюжете или съемках. И только через три года после выхода проекта киноманы узнают о них.

В подборку 24 канала вошли известные фильмы, которые точно уже успел посмотреть каждый любитель кино. Поэтому интересные факты смогут вас удивить.

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"Джокер"

И начать мы решили с оскароносного фильма, который наделал шума в 2019 году – "Джокер". Ленту отметили десятками престижных наград, а киноманы назвали ее одной из лучших в истории Голливуда. И в "Джокере" можно найти интересные детали, которые указывают на его связь с предыдущим фильмом о злодее.

Так, на одном кадре видно ту же картину, которая появилась в "Бэтмене" 1989 года.



Интересные факты о "Джокере" / Фото Warner Bros.

Кроме этого, все часы в фильме показывают 11:11. Поклонники предполагают, что стрелки не идут вперед, поскольку все события происходят в голове главного героя Артура.



Все часы в фильме "Джокер" показывают одно и то же время / Фото BoredPanda

"В погоне за счастьем"

Всех киноманов растрогала история отца-одиночки Криса Гарднера в фильме "В погоне за счастьем". Однако не все знали, что в культовой драме можно увидеть настоящего Криса, чья реальная история и стала основой сюжета.



"В погоне за счастьем" / Фото Columbia Pictures

"Крепкий орешек"

Алан Рикман на самом деле боялся высоты. Авторы фильма едва убедили его осуществить опасный трюк, прыгнув с высоты 5-7 метров. На собственном примере режиссер Джон МакТирнан показал, что это безопасно. Однако для реалистичности кадров автор ленты "Крепкий орешек" обхитрил Алана Рикмана.

Страх Ганса при падении не был гениальной актерской игрой. Актер готовился падать на счет три, а режиссер отпустил его руку после начала счета,

– рассказал журналистам Брюс Уиллис.



Алан Рикман не изображал страх в "Крепком орешке" / Фото Business Insider

"Темный рыцарь"

Почти все сцены в "Темном рыцаре" были гениальной импровизацией Хита Леджера. Он настолько вжился в роль Джокера, что даже не слушал указаний режиссера Кристофера Нолана. Так, в сцене подрыва больницы никто не ожидал, что Хит Леджер нажмет на кнопку, будучи еще в помещении, поэтому страх людей в автобусе был настоящим. И испугался и сам актер, когда переключатель заклинило, после чего раздался сильный взрыв. Кадры считаются лучшими в истории кино.

Смотрите фрагмент фильма "Темный рыцарь": видео

"Тор"

В фильме Marvel любимую Тора сыграла Натали Портман. Однако в финальной сцене поцелуя актриса отказалась играть, а ее заменила жена Криса Хемсворта – Эльза Патаки. Именно поэтому этот поцелуй был таким страстным и естественным.



Крис Хемсфорт и его жена в фильме "Тор" / Фото Business Insider

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"Аватар"

На военной базе в фильме "Аватар" можно увидеть скрытый американский флаг. Как и на знамени, позади командиров есть полосы, а в левом углу – прямоугольник с цифрой 50, что соответствует количеству звезд.



Кадры из фильма "Аватар" / Фото 20th Century Fox

"Начало"

Фильм "Начало" – это сплошная головоломка, которая будет еще много лет заставлять зрителей еще тщательнее смотреть ленту. И главный вопрос у всех, кто уже посмотрел работу Нолана – это была финальная встреча с детьми наяву. И на разгадку указывает одна особая деталь. Главный герой Кобб не носил кольцо в реальной жизни, а вот во сне всегда имел перстень. В финале его нет, значит те события были реальными.



"Начало": интересная деталь о финале фильма / Фото лайфхакеры

"Легенда"

А вот авторы фильма "Легенда" захотели посмеяться над негативной рецензии на фильм журналистов The Guardian. На постере они дали оценку глянцу, отдав всего две звезды.



В постере "Легенда" нашли насмешку / Фото Bored Panda