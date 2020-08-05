Даже опытные режиссеры не могут учесть все и допускают ошибки. Киноляпы часто остаются незамеченными, однако внимательные любители фильмов все же их разоблачают.

Журналисты 24 канала собрали киноляпы из знаменитых лент, которые может заметить только горячий любитель фильмов и истории.

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"Титаник"

Главный герой фильма "Титаник" Джек рассказывал аристократке Рози о своих странствиях. В разговоре он признался, что был на озере Виссота в штате Висконсин. Однако актеры фильма не учли факта, что водоем образовался в 1917 году, а "Титаник" утонул на 5 лет раньше.



Главные герои фильма "Титаник"​/ Фото The Loop

"Дикий, дикий Вест"

В фильме "Дикий, дикий Вест" Уилл Смит часто возникает на экране в костюме и галстуке. Однако аксессуар дизайнеры разработали только в 1950-х годах, а лента рассказывает о событиях 1860-х.



Уилл Смит в фильме "Дикий, дикий Вест" / Фото GQ

"Парк Юрского периода"

В фильме ученые заполучилы ДНК динозавров благодаря насекомым, застывшим в янтаре. Однако это совершенно невозможно, ведь ДНК не может сохраняться в камне так долго.



Киноляпы, связанные с наукой и историей​ / Фото The Daily Mail

"Мстители: Финал"

В финальной ленте "Мстителей" один из главных героев носит амулет. Однако артефакт доктора Стрэнджа был уничтожен в предыдущем фильме.



Киноляп в фильме Marvel​ / Фото Twitter

"Игра престолов"

В то же время в "Игре престолов" зрители увидели бумажную чашку Starbucks. Впоследствии авторы проекта рассказали, что напиток принесла с собой актриса Эмилия Кларк, а съемочная группа не заметила лишний предмет на столе.



"Игра престолов" / Фото Twitter

"Назад в будущее"

В культовой ленте главный герой виртуозно сыграл на гитаре Gibson ES-345. Но музыкальный инструмент поступил в продажу только через 3 года после событий в фильме.



Фильм "Назад в будущее": киноляп с гитарой​ / Фото TMZ

"Зеленая миля"

По сюжету, главного героя казнили в Луизиане в 1935 году. Однако свидетельств об использовании электрических стульев в это время нет. Впервые в истории штата такую казнь провели в 1941-м.



Киноляпы в фильмах​ / Фото IMDb