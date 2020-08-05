7 интересных киноляпов, которые смог бы увидеть только внимательный киноман
Даже опытные режиссеры не могут учесть все и допускают ошибки. Киноляпы часто остаются незамеченными, однако внимательные любители фильмов все же их разоблачают.
Журналисты 24 канала собрали киноляпы из знаменитых лент, которые может заметить только горячий любитель фильмов и истории.
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"Титаник"
Главный герой фильма "Титаник" Джек рассказывал аристократке Рози о своих странствиях. В разговоре он признался, что был на озере Виссота в штате Висконсин. Однако актеры фильма не учли факта, что водоем образовался в 1917 году, а "Титаник" утонул на 5 лет раньше.
Главные герои фильма "Титаник"/ Фото The Loop
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"Дикий, дикий Вест"
В фильме "Дикий, дикий Вест" Уилл Смит часто возникает на экране в костюме и галстуке. Однако аксессуар дизайнеры разработали только в 1950-х годах, а лента рассказывает о событиях 1860-х.
Уилл Смит в фильме "Дикий, дикий Вест" / Фото GQ
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"Парк Юрского периода"
В фильме ученые заполучилы ДНК динозавров благодаря насекомым, застывшим в янтаре. Однако это совершенно невозможно, ведь ДНК не может сохраняться в камне так долго.
Киноляпы, связанные с наукой и историей / Фото The Daily Mail
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"Мстители: Финал"
В финальной ленте "Мстителей" один из главных героев носит амулет. Однако артефакт доктора Стрэнджа был уничтожен в предыдущем фильме.
Киноляп в фильме Marvel / Фото Twitter
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"Игра престолов"
В то же время в "Игре престолов" зрители увидели бумажную чашку Starbucks. Впоследствии авторы проекта рассказали, что напиток принесла с собой актриса Эмилия Кларк, а съемочная группа не заметила лишний предмет на столе.
"Игра престолов" / Фото Twitter
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"Назад в будущее"
В культовой ленте главный герой виртуозно сыграл на гитаре Gibson ES-345. Но музыкальный инструмент поступил в продажу только через 3 года после событий в фильме.
Фильм "Назад в будущее": киноляп с гитарой / Фото TMZ
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"Зеленая миля"
По сюжету, главного героя казнили в Луизиане в 1935 году. Однако свидетельств об использовании электрических стульев в это время нет. Впервые в истории штата такую казнь провели в 1941-м.
Киноляпы в фильмах / Фото IMDb