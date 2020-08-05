Навіть досвідчені режисери не можуть врахувати все та допускають помилки. Кіноляпи часто залишаються непоміченими, однак найуважніші любителі фільмів все ж таки їх викривають.

Журналісти 24 каналу зібрали кіноляпи зі знаменитих стрічок, які може помітити тільки палкий поціновувач фільмів та історії.

Дивіться також Пародія на "Кримінальне чтиво" розсмішила мережу: курйозне відео з котом

"Титанік"

Головний герой фільму "Титанік" Джек розповідав аристократці Розі про свої мандрівки. У розмові він зізнався, що був на озері Віссота у штаті Вісконсин. Однак актори фільму не врахували факту, що водойма утворилась у 1917 році, а "Титанік" потонув на 5 років раніше.



Головні герої фільму "Титанік" / Фото The Loop

"Дикий, дикий Вест"

У фільмі "Дикий, дикий Вест" Вілл Сміт часто постає на екрані в костюмі і краватці. Однак аксесуар дизайнери розробили тільки в 1950-их роках, а стрічка розповідає про події 1860-их.



Вілл Сміт у фільмі "Дикий, дикий Вест" / Фото GQ

"Парк Юрського періоду"

У стрічці вчені заполучили ДНК динозаврів завдяки комахам, застиглим в янтарі. Однак це абсолютно неможливо, адже ДНК не може зберігатись в камені так довго.



Кіноляпи, пов'язані з наукою і історією / Фото The Daily Mail

"Месники: Завершення"

У фінальній стрічці "Месників" один з головних героїв носить амулет. Однак артефакт доктора Стренджа було знищено у попередньому фільмі.



Кіноляп у фільмі Marvel / Фото Twitter

"Гра престолів"

Водночас у "Грі престолів" глядачі побачили паперове горнятко Starbucks. Згодом автори проєкту розповіли, що напій принесла з собою акторка Емілія Кларк, а знімальна група не помітила зайвий предмет на столі.



"Гра престолів" / Фото Twitter

"Назад у майбутнє"

У культовій стрічці головний герой віртуозно зіграв на гітарі Gibson ES-345. Та музичний інструмент надійшов у продаж тільки за 3 роки після подій у фільмі.



Фільм "Назад у майбутнє": кіноляп з гітарою / Фото TMZ

"Зелена миля"

За сюжетом, головного героя стратили у Луїзіані в 1935 році. Однак свідчень про використання електричних стільців у цей час немає. Вперше в історії штату таку страту провели у 1941-му.



Кіноляпи у фільмах / Фото IMDb