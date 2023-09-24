Щось станеться: 4 знаки зодіаку, яких чекають неприємності до кінця вересня

Як не крути, а у житті бувають різні ситуації, і не завжди вони приємні. Іноді трапляються речі, які точно не чекаєш.

Труднощі можуть торкнутися Тельців, Овнів, Терезів та Скорпіонів. Астрологи передають, що їм варто бути готовим до того, що доведеться розв'язувати певні проблеми.

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Телець

Найближчими днями можуть бути труднощі на роботі. Йдеться про напружені стосунки з керівництвом або колегами. Намагайтесь зберігати тверезий розум та не панікувати. Тому що зайві хвилювання будуть йти лише на шкоду.

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Овен

Здавалося б, справи йдуть чудово, але іноді ви не помічаєте деяких деталей. Річ у тім, що деякі люди з вашого оточення можуть вас підставити та зробити щось неприємне. Бути готовими тримати удар та чекати чого завгодно.

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Терези

Зараз вам може бути нелегко, адже доводиться робити ті речі, які вам не подобаються. Задоволення від цього мало, тому ви засмучені. Так-от, знайте, що цей період мине та все налагодиться, як раніше.

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Скорпіон

У Скорпіонів незабаром можуть виникати конфлікти та сварки. Це може бути пов'язано з токсичними людьми, які хочуть давати вам поради, яких ви не потребуєте. Спробуйте уникати будь-якого контакту з такими людьми й ви відчуєте полегшення.

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