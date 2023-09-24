Труднощі можуть торкнутися Тельців, Овнів, Терезів та Скорпіонів. Астрологи передають, що їм варто бути готовим до того, що доведеться розв'язувати певні проблеми.

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Телець

Найближчими днями можуть бути труднощі на роботі. Йдеться про напружені стосунки з керівництвом або колегами. Намагайтесь зберігати тверезий розум та не панікувати. Тому що зайві хвилювання будуть йти лише на шкоду.

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Овен

Здавалося б, справи йдуть чудово, але іноді ви не помічаєте деяких деталей. Річ у тім, що деякі люди з вашого оточення можуть вас підставити та зробити щось неприємне. Бути готовими тримати удар та чекати чого завгодно.

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Терези

Зараз вам може бути нелегко, адже доводиться робити ті речі, які вам не подобаються. Задоволення від цього мало, тому ви засмучені. Так-от, знайте, що цей період мине та все налагодиться, як раніше.

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Скорпіон

У Скорпіонів незабаром можуть виникати конфлікти та сварки. Це може бути пов'язано з токсичними людьми, які хочуть давати вам поради, яких ви не потребуєте. Спробуйте уникати будь-якого контакту з такими людьми й ви відчуєте полегшення.

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