Затруднения могут затронуть Тельцы, Овны, Весы и Скорпионы. Астрологи передают, что им следует быть готовым к тому, что придется решать определенные проблемы.
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Телец
В ближайшие дни могут быть трудности на работе. Речь идет о напряженных отношениях с руководством или коллегами. Старайтесь сохранять здравый смысл и не паниковать. Потому что лишние волнения будут идти только во вред.
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Овен
Казалось бы, дела обстоят отлично, но иногда вы не замечаете некоторых деталей. Дело в том, что некоторые люди из вашего окружения могут подставить вас и сделать что-то неприятное. Будьте готовыми держать удар и ждать чего угодно.
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Весы
Сейчас вам может быть нелегко, ведь приходится делать вещи, которые вам не нравятся. Удовольствия от этого мало, поэтому вы расстроены. Так вот, знайте, что этот период пройдет и все наладится, как раньше.
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Скорпион
У Скорпионов в скором времени могут возникать конфликты и ссоры. Это может быть связано с токсичными людьми, которые хотят давать вам советы, в которых вы не нуждаетесь. Попытайтесь избегать какого-либо контакта с такими людьми и вы почувствуете облегчение.
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