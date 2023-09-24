Затруднения могут затронуть Тельцы, Овны, Весы и Скорпионы. Астрологи передают, что им следует быть готовым к тому, что придется решать определенные проблемы.

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Телец

В ближайшие дни могут быть трудности на работе. Речь идет о напряженных отношениях с руководством или коллегами. Старайтесь сохранять здравый смысл и не паниковать. Потому что лишние волнения будут идти только во вред.

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Овен

Казалось бы, дела обстоят отлично, но иногда вы не замечаете некоторых деталей. Дело в том, что некоторые люди из вашего окружения могут подставить вас и сделать что-то неприятное. Будьте готовыми держать удар и ждать чего угодно.

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Весы

Сейчас вам может быть нелегко, ведь приходится делать вещи, которые вам не нравятся. Удовольствия от этого мало, поэтому вы расстроены. Так вот, знайте, что этот период пройдет и все наладится, как раньше.

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Скорпион

У Скорпионов в скором времени могут возникать конфликты и ссоры. Это может быть связано с токсичными людьми, которые хотят давать вам советы, в которых вы не нуждаетесь. Попытайтесь избегать какого-либо контакта с такими людьми и вы почувствуете облегчение.

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