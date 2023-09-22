За словами астрологів, від того, що подумають інші, найчастіше залежать народжені під сузір'ям Стрільця, Рака, Терезів. Про це пише 24 Канал.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку можуть бути дуже вразливими до думки інших. Нерідко Стрільці можуть шукати поради та рекомендації. Однак, важливо розуміти, що далеко не завжди хтось знає краще за тебе самого.

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Рак

Народжені під сузір'ям Рака часто шукають підтримки та визнання від свого оточення. Вони здебільшого не сприймають критику. Окрім того, можуть страждати через зауваження.

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Терези

Ці люди намагаються уникати конфліктів. Терези бувають надто чутливими до думки інших. Для них важливо, щоб власні погляди та рішення відповідали загальноприйнятним.

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