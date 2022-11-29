Церковний календар на грудень 2022: коли та які свята християни будуть відзначати цього місяця
У грудні українці будуть відзначати декілька важливих свят – Введення в Храм Пресвятої Богородиці, Миколая Чудотворця, Різдво Христове. Ми підготували список усіх церковних свят, щоб ви нічого не пропустили у перший місяць зими.
Додаткових вихідних у грудні не передбачено через воєнний стан в Україні. Згідно з календарем у грудні 2022 року на українців чекає всього 9 календарних вихідних, які припадають на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 грудня, зазначає 24 канал.
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Церковний календар на грудень 2022
1 грудня – День святих мучеників Платона і Романа.
2 грудня – мученика Варлаама.
3 грудня – Передосвячення; преподобного Григорія Декаполіта.
4 грудня – Введення до Храму Пресвятої Богородиці.
5 грудня – апостола Філімона і тих, що з ним.
6 грудня – святих єпископів Амфілохія і Григорія.
7 грудня – великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.
8 грудня – священномучеників Петра і Климента.
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9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника.
10 грудня – День пам'яті святого Якова; Знамення Пресвятої Богородиці.
11 грудня – преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха.
12 грудня – мучеників Парамона і Філумена.
13 грудня – апостола Андрія Первозванного.
14 грудня – пророка Наума.
15 грудня – пророка Авакума.
Церковний календар на грудень – список всіх свят / Фото Canva
16 грудня – пророка Софонія, преподобного Іоанна Мовчальника.
17 грудня – великомучениці Варвари, преподобного Іоанна Дамаскіна.
18 грудня – преподобного Сави Освяченого.
19 грудня – Миколи Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських.
20 грудня – День Амвросія Медіоланського.
21 грудня – преподобного Патапія Фівського.
22 грудня – Непорочне Зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці.
23 грудня – мучеників Мини, Ермогена і Євграфа.
24 грудня – преподобного Данила Стовпника.
25 грудня – святого Спиридона, єпископа Тримітійського; Різдво Христове (за григоріанським календарем).
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26 грудня – мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста.
27 грудня – мучеників тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиник.
28 грудня – преподобного Павла, святителя Стефана і мученика Елевтерія.
29 грудня – День святого Аггея (Огія), одного з останніх пророків Старого Завіту.
30 грудня – День пам'яті пророка Даниїла та Ананії, Азарії та Місаїла.
31 грудня – мученика Севастіана та інших.