Церковний календар на грудень 2022: коли та які свята християни будуть відзначати цього місяця

У грудні українці будуть відзначати декілька важливих свят – Введення в Храм Пресвятої Богородиці, Миколая Чудотворця, Різдво Христове. Ми підготували список усіх церковних свят, щоб ви нічого не пропустили у перший місяць зими.

Додаткових вихідних у грудні не передбачено через воєнний стан в Україні. Згідно з календарем у грудні 2022 року на українців чекає всього 9 календарних вихідних, які припадають на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 грудня, зазначає 24 канал.

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Церковний календар на грудень 2022

1 грудня – День святих мучеників Платона і Романа.

2 грудня – мученика Варлаама.

3 грудня – Передосвячення; преподобного Григорія Декаполіта.

4 грудня – Введення до Храму Пресвятої Богородиці.

5 грудня – апостола Філімона і тих, що з ним.

6 грудня – святих єпископів Амфілохія і Григорія.

7 грудня – великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.

8 грудня – священномучеників Петра і Климента.

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9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника.

10 грудня – День пам'яті святого Якова; Знамення Пресвятої Богородиці.

11 грудня – преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха.

12 грудня – мучеників Парамона і Філумена.

13 грудня – апостола Андрія Первозванного.

14 грудня – пророка Наума.

15 грудня – пророка Авакума.

Церковний календар на грудень – список всіх свят / Фото Canva

16 грудня – пророка Софонія, преподобного Іоанна Мовчальника.

17 грудня – великомучениці Варвари, преподобного Іоанна Дамаскіна.

18 грудня – преподобного Сави Освяченого.

19 грудня – Миколи Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських.

20 грудня – День Амвросія Медіоланського.

21 грудня – преподобного Патапія Фівського.

22 грудня – Непорочне Зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці.

23 грудня – мучеників Мини, Ермогена і Євграфа.

24 грудня – преподобного Данила Стовпника.

25 грудня – святого Спиридона, єпископа Тримітійського; Різдво Христове (за григоріанським календарем).

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26 грудня – мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста.

27 грудня – мучеників тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиник.

28 грудня – преподобного Павла, святителя Стефана і мученика Елевтерія.

29 грудня – День святого Аггея (Огія), одного з останніх пророків Старого Завіту.

30 грудня – День пам'яті пророка Даниїла та Ананії, Азарії та Місаїла.

31 грудня – мученика Севастіана та інших.