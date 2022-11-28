У грудні буде багато важливих церковних та державних свят. Також увесь місяць буде тривати Різдвяний піст, який у православній та греко-католицьких церквах розпочинається 28 листопада й закінчується 6 січня напередодні Різдва Христового, зазначає 24 канал.
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Традиційно грудень має 31 календарний день. Офіційними вихідними днями будуть лише суботи й неділі – 3,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 грудня.
Релігійні свята та важливі дати у грудні 2022
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки; Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.
4 грудня – Введення в Храм Пресвятої Богородиці; День інформатики.
5 грудня – Благовірного князя Ярополка Володимира-Волинського; Всесвітній день ґрунтів.
6 грудня – День Збройних Сил України.
7 грудня – День Святої великомучениці Катерини; День місцевого самоврядування в Україні.
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
10 грудня – Всесвітній день футболу.
11 грудня – День благодійництва в Україні.
12 грудня – День сухопутних військ України.
13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного; День скрипки.
14 грудня – Пророка Наума; День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
15 грудня – День працівників суду України.
Календар на грудень 2022 – свята та події / Фото "Видавництво Старого Лева"
17 грудня – День Святої Варвари; День працівника державної виконавчої служби.
18 грудня – Преподобного Сави; Міжнародний день мігранта.
19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця; Міжнародний день допомоги бідним.
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
21 грудня – День народження кросворда.
22 грудня – День енергетика.
23 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість; Всесвітній день сноуборду.
24 грудня – День працівників архівних установ України.
25 грудня – День чудотворця Святого Спиридона; Різдво Христове.
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26 грудня – День подарунків.
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
31 грудня – Останній день року, Новорічна ніч.