День української писемності та мови – одне з важливих свят, яке нас очікує в листопаді. У цей день українці за традицією пишуть "Радіодиктант національної єдності". Ми зібрали для вас детальний список важливих свят та урочистих подій, зазначає 24 канал.

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У листопаді вихідними днями згідно з календарем будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27.

Список свят у листопаді 2022

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.

4 листопада – День залізничника.

6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля.

9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда.

16 листопада – Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

Вихідні дні та свята у листопаді / Фото "Pexels"

17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень.

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.

20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам'яті жертв аварій, Всесвітній день дитини.

21 листопада – День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення.

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.

28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.