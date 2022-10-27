День української писемності та мови – одне з важливих свят, яке нас очікує в листопаді. У цей день українці за традицією пишуть "Радіодиктант національної єдності". Ми зібрали для вас детальний список важливих свят та урочистих подій, зазначає 24 канал.
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У листопаді вихідними днями згідно з календарем будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27.
Список свят у листопаді 2022
3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії.
4 листопада – День залізничника.
6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля.
9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.
14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда.
16 листопада – Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.
Вихідні дні та свята у листопаді / Фото "Pexels"
17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легень.
19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.
20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам'яті жертв аварій, Всесвітній день дитини.
21 листопада – День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення.
25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.
28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.