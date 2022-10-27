День украинской письменности и языка – один из важных праздников, который нас ожидает в ноябре. В этот день украинцы по традиции пишут "Радиодиктант национального единства". Мы собрали для вас подробный список важных праздников и торжеств, отмечает 24 канал.
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В ноябре по выходным дням согласно календарю будут следующие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27.
Список праздников в ноябре 2022
3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
4 ноября – День железнодорожника.
6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды.
9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
10 ноября – Международный день бухгалтера.
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда.
16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
Выходные дни и праздники в ноябре / Фото "Pexels"
17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких.
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.
20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв аварий, Всемирный день ребенка.
21 ноября – День свободы и достоинства, Всемирный день телевидения.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноября – День памяти жертв голодоморов.
28 ноября – День работника финансового мониторинга.