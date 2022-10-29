Важливо зазначити, що Різдвяний піст цьогоріч розпочнеться 28 листопада. У народі його називають "Пилипівка", бо він розпочинається наступного дня після святкування пам’яті апостола Пилипа. Метою посту – є приготування вірянин до зустрічі Різдва Христового, зазначає 24 канал.
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Церковний календар на листопад
4 листопада – День Казанської ікони Божої Матері.
5 листопада – Дмитрівська батьківська субота; Апостола Якова.
6 листопада – Сімферопольської ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість".
8 листопада – День великомученика Димитрія Солунського.
9 листопада – День преподобного Нестора Літописця Печерського.
10 листопада – День мучениці Параскеви. День преподобного Йова.
Православний календар на листопад 2022 / Фото "Особлива"
14 листопада – День ікони Божої Матері Одигітрія.
19 листопада – Михайлівська пам'ятна субота.
21 листопада – День собору Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних.
26 листопада – День Святого Іоанна Златоуста.
27 листопада – День Святого Григорія Палами.
28 листопада – Початок Різдвяного посту (триватиме до 6 січня); День преподобного Паїсія Величковського.
29 листопада – День Святого апостола та євангеліста Матвія.