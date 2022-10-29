Важливо зазначити, що Різдвяний піст цьогоріч розпочнеться 28 листопада. У народі його називають "Пилипівка", бо він розпочинається наступного дня після святкування пам’яті апостола Пилипа. Метою посту – є приготування вірянин до зустрічі Різдва Христового, зазначає 24 канал.

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Церковний календар на листопад

4 листопада – День Казанської ікони Божої Матері.

5 листопада – Дмитрівська батьківська субота; Апостола Якова.

6 листопада – Сімферопольської ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість".

8 листопада – День великомученика Димитрія Солунського.

9 листопада – День преподобного Нестора Літописця Печерського.

10 листопада – День мучениці Параскеви. День преподобного Йова.

Православний календар на листопад 2022 / Фото "Особлива"

14 листопада – День ікони Божої Матері Одигітрія.

19 листопада – Михайлівська пам'ятна субота.

21 листопада – День собору Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних.

26 листопада – День Святого Іоанна Златоуста.

27 листопада – День Святого Григорія Палами.

28 листопада – Початок Різдвяного посту (триватиме до 6 січня); День преподобного Паїсія Величковського.

29 листопада – День Святого апостола та євангеліста Матвія.