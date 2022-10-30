Важно отметить, что Рождественский пост в этом году начнется 28 ноября. В народе его называют "Филипповка", потому что он начинается на следующий день после празднования памяти апостола Филиппа. Целью поста является приготовление верующих к встрече Рождества Христова, отмечает 24 канал.

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Церковный календарь на ноябрь

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери.

5 ноября – Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова.

6 ноября – Симферопольской иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

8 ноября – День великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября – День преподобного Нестора Летописца Печерского.

10 ноября – День мученицы Параскевы. День преподобного Иова.

Православный календарь на ноябрь 2022 года / Фото "Особенная"

14 ноября – День иконы Божией Матери Одигитрия.

19 ноября – Михайловская памятная суббота.

21 ноября – День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных.

26 ноября – День Святого Иоанна Златоуста.

27 ноября – День Святого Григория Паламы.

28 ноября – Начало Рождественского поста (длится до 6 января); День преподобного Паисия Величковского.

29 ноября – День Святого апостола и евангелиста Матфея.