Важно отметить, что Рождественский пост в этом году начнется 28 ноября. В народе его называют "Филипповка", потому что он начинается на следующий день после празднования памяти апостола Филиппа. Целью поста является приготовление верующих к встрече Рождества Христова, отмечает 24 канал.
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Церковный календарь на ноябрь
4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября – Дмитровская родительская суббота; Апостола Иакова.
6 ноября – Симферопольской иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
8 ноября – День великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября – День преподобного Нестора Летописца Печерского.
10 ноября – День мученицы Параскевы. День преподобного Иова.
Православный календарь на ноябрь 2022 года / Фото "Особенная"
14 ноября – День иконы Божией Матери Одигитрия.
19 ноября – Михайловская памятная суббота.
21 ноября – День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных.
26 ноября – День Святого Иоанна Златоуста.
27 ноября – День Святого Григория Паламы.
28 ноября – Начало Рождественского поста (длится до 6 января); День преподобного Паисия Величковского.
29 ноября – День Святого апостола и евангелиста Матфея.