Дополнительные выходные в декабре не предусмотрены из-за военного положения в Украине. Согласно календарю в декабре 2022 года украинцев ждет всего 9 календарных выходных, которые приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря, отмечает 24 канал.

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Церковный календарь на декабрь 2022

1 декабря – День святых мучеников Платона и Романа.

2 декабря – мученика Варлаама.

3 декабря – Предосвящение; преподобного Григория Декаполита.

4 декабря – Введение в Храм Пресвятой Богородицы .

5 декабря – апостола Филимона и тех, кто с ним.

6 декабря – святых епископов Амфилохия и Григория.

7 декабря – великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

8 декабря – священномученики Петра и Климента.

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9 декабря – преподобного Алипия Столпника.

10 декабря – День памяти святого Иакова; Знак Пресвятой Богородицы.

11 декабря – преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха.

12 декабря – мучеников Парамона и Филумена.

13 декабря – апостола Андрея Первозванного.

14 декабря – пророка Наума.

15 декабря – пророка Аввакума.

Церковный календарь на декабрь – список всех праздников.

16 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника.

17 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.

18 декабря – преподобного Саввы Освященного.

19 декабря – Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

20 декабря – День Амвросия Медиоланского.

21 декабря – преподобного Патапия Фивского.

22 декабря – Непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы.

23 декабря – мучеников Мины, Эрмогена и Евграфа.

24 декабря – преподобного Даниила Столпника.

25 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского; Рождество Христово (по григорианскому календарю).

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26 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста.

27 декабря – мучеников опилок, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиник.

28 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия.

29 декабря – День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета.

30 декабря – День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря – мученика Севастиана и других.