Дополнительные выходные в декабре не предусмотрены из-за военного положения в Украине. Согласно календарю в декабре 2022 года украинцев ждет всего 9 календарных выходных, которые приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря, отмечает 24 канал.
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Церковный календарь на декабрь 2022
1 декабря – День святых мучеников Платона и Романа.
2 декабря – мученика Варлаама.
3 декабря – Предосвящение; преподобного Григория Декаполита.
4 декабря – Введение в Храм Пресвятой Богородицы .
5 декабря – апостола Филимона и тех, кто с ним.
6 декабря – святых епископов Амфилохия и Григория.
7 декабря – великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.
8 декабря – священномученики Петра и Климента.
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9 декабря – преподобного Алипия Столпника.
10 декабря – День памяти святого Иакова; Знак Пресвятой Богородицы.
11 декабря – преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха.
12 декабря – мучеников Парамона и Филумена.
13 декабря – апостола Андрея Первозванного.
14 декабря – пророка Наума.
15 декабря – пророка Аввакума.
Церковный календарь на декабрь – список всех праздников.
16 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника.
17 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.
18 декабря – преподобного Саввы Освященного.
19 декабря – Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
20 декабря – День Амвросия Медиоланского.
21 декабря – преподобного Патапия Фивского.
22 декабря – Непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы.
23 декабря – мучеников Мины, Эрмогена и Евграфа.
24 декабря – преподобного Даниила Столпника.
25 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского; Рождество Христово (по григорианскому календарю).
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26 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста.
27 декабря – мучеников опилок, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиник.
28 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия.
29 декабря – День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета.
30 декабря – День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила.
31 декабря – мученика Севастиана и других.