Український шоумен Володимир Остапчук півтори тижні тому одружився з Христиною Горняк. Нещодавно він розповів про те, чи планує вінчатися з дружиною в церкві. Володимир визнає, що це важливе рішення.

15 жовтня шоумен та ведучий Володимир Остапчук та нотаріусиня Христина Горняк офіційно стали подружжям. А в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" пара розповіла, чи планують вони повінчатися в церкві.

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Спочатку пара зазначила, що вечір перед одруженням вони кожен провели окремо. Все задля того, щоб зібратися з думками та налаштуватися перед важливим днем. Крім того, Володимир Остапчук зізнався, що напередодні весілля, під час того, як він перечитував свою шлюбну обітницю, то розплакався.

Нагадаємо, що й під час церемонії Остапчук не зміг стримати сліз. Коли батько Христини підвів її до вівтаря, наречений розплакався, а потім поцілував. Тому журналісти поцікавилися, чи планує новоспечене подружжя дати обітниці перед Богом. Пара зізналась, що це дуже відповідальна та важлива подія. Володимир та Христина впевнені, що готові до цього, але для такої церемонії однаково потрібен час. Тому, ймовірно, вони повінчаються, але згодом.

Це важливий, класний крок. Пізніше, зараз точно ми не встигнемо. До цього потрібно прийти, але тут справа не в тому, що ми не готові. Просто, хоча б, потрібен час, тому що це теж дуже важлива подія,

– розповіло подружжя.

Детальніше про розкішну церемонію весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк, яку також можна переглянути у фото, читайте тут.