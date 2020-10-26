Украинский шоумен Владимир Остапчук полторы недели назад женился на Кристине Горняк. Недавно он рассказал о том, планирует ли венчаться с женой в церкви. Владимир признает, что это важное решение.

15 октября шоумен и ведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк официально стали супругами. А в интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина" пара рассказала, планируют ли они обвенчаться в церкви.

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Сначала пара отметила, что вечер перед свадьбой они каждый провели отдельно. Все для того, чтобы собраться с мыслями и настроиться перед важным днем. Кроме того, Владимир Остапчук признался, что накануне свадьбы, во время того, как он перечитывал свой брачный обет, расплакался.

Напомним, что и во время церемонии Остапчук не смог сдержать слез. Когда отец Кристины подвел ее к алтарю, жених расплакался, а потом поцеловал. Поэтому журналисты поинтересовались, планируют ли новоиспеченные супруги дать обеты перед Богом. Пара призналась, что это очень ответственное и важное событие. Владимир и Кристина уверены, что готовы к этому, но для такой церемонии все равно нужно время. Поэтому, вероятно, они обвенчаются, но позже.

Это важный, классный шаг. Позже, сейчас точно мы не успеем. К этому нужно прийти, но здесь дело не в том, что мы не готовы. Просто, хотя бы, нужно время, потому что это тоже очень важное событие,

– рассказали супруги.

Подробнее о роскошной церемонии Владимира Остапчука и Кристины Горняк, которую также можно посмотреть в фото, читайте здесь.