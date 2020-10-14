Популярна італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї близько двох тижнів тому розповіла про те, що вдруге вагітна. А днями вона підтвердила стать другої дитини. У К'яри народиться дівчинка.

Відома італійська фешн-блогерка та інфлюенсерка К'яра Ферраньї нещодавно повідомила про те, що вагітна вдруге. А також днями опублікувала в інстаграмі миловидне відео, де зізнається, що в неї народиться дівчинка.

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К'яра Ферраньї зняла відео з чоловіком та сином Лео. У ньому вона запитує сина, хто народиться в мами, на що він відповів: "Дівчинка". Також К'яра кумедно підписала ролик: "Лео хоче повідомити вам усім: це не динозавр, це дівчинка!".

Величезна аудиторія К'яри одразу ж відреагувала на зворушливу новину. "Прекрасна маленька дівчинка", "Я в захопленні", "Так рада за вас", "Лео, готуйся", "Вітання!", "Чудові новини", – написали в коментарях.

Італійська блогерка перебуває у шлюбі з репером Fedez. 19 березня 2018 року в подружжя народився син Леоно, який часто з'являється в дописах зіркової матусі. Він по-справжньому підкорив шанувальників К'яри та став їхнім улюбленцем. Вона й надалі публікує милі фото з сином.

"Я ніколи не відчувала таких сильних почуттів, це були найкращі сльози щастя в моєму житті, і тепер всі муки останніх місяців здаються мені просто сном", – поділилась емоціями блогерка після народження сина Лео. А 1 жовтня цьогоріч Ферраньї сповістила про другу вагітність.