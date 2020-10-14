Популярная итальянская фэшн-блогерша Кьяра Ферраньи около двух недель назад рассказала о том, что во второй раз беременна. А на днях она подтвердила пол второго ребенка. У Кьяры родится девочка.

Известная итальянская фэшн-блогерша и инфлюэнсер Кьяра Ферраньи недавно сообщила о том, что беременна во второй раз. А также на днях опубликовала в инстаграме миловидное видео, где признается, что у нее родится девочка.

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Кьяра Ферраньи сняла видео с мужем и сыном Лео. В нем она спрашивает сына, кто родится у мамы, на что он ответил: "Девочка". Также Кьяра забавно подписала ролик: "Лео хочет сообщить вам всем: это не динозавр, это девочка!".

Огромная аудитория Кьяры сразу же отреагировала на трогательную новость. "Прекрасная маленькая девочка", "Я в восхищении", "Так рада за вас", "Лео, готовься", "Поздравления!", "Замечательные новости", – написали в комментариях.

Итальянский блогер состоит в браке с рэпером Fedez. 19 марта 2018 года у супругов родился сын Леоно, который часто появляется в заметках звездной мамочки. Он по-настоящему покорил поклонников Кьяры и стал их любимцем. Она и дальше публикует милые фото с сыном.

"Я никогда не испытывала таких сильных чувств, это были лучшие слезы счастья в моей жизни, и теперь все муки последних месяцев кажутся мне просто сном", – поделилась эмоциями блогер после рождения сына Лео. А 1 октября этого года Ферраньи известила о второй беременности.