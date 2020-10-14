39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио охотно делится фотографиями со своими детьми с поклонниками. Дочь Аня и сын Ноа уже изрядно подросли и даже появляются рядом со звездной мамой на обложках разных журналов.

Известная бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала новые кадры из семейной жизни на своей странице в инстаграм. Несмотря на то, что модель чаще публикует пикантные фото, на этот раз она поделилась милой фотографией со щенками.

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Алессандра Амбросио позировала на крыльце особняка, сидя на лестнице. Модель предстала полностью без макияжа и продемонстрировала естественную красоту. Алессандра надела белое платье с синим принтом. Она мило улыбалась и держала на руках черных щенков.

Дети бразильской модели, сын Ноа и дочь Аня, так же позировали рядом с четвероногими друзьями. На фотографии изображено десять щенков, но, как известно, Алессандра обычно посещала пляж только с одной собакой, которая вовсе не похожа на тех, что на кадрах.

К слову, сын модели Ноа, похоже, решился на эксперимент с внешностью, ведь покрасил волосы в синий цвет. Также стоит отметить, что он со звездной мамочкой недавно появился на обложке модного журнала Elle.