39-річна бразильська модель Алессандра Амбросіо залюбки ділиться світлинами з своїми дітьми з шанувальниками. Донька Аня і син Ноа вже неабияк підросли та навіть з'являються поруч із зірковою матусею на обкладинках різних журналів.

Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо опублікувала нові кадри з сімейного життя на своїй сторінці в інстаграмі. Незважаючи на те, що модель частіше публікує пікантні фото, цього разу вона поділилась миловидною світлиною з цуценятами.

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Алессандра Амбросіо позувала на ґанку особняка, сидячи на сходах. Модель постала повністю без макіяжу та продемонструвала природню красу. Алессандра одягнула білу сукню з синім принтом. Вона мило усміхалась та тримала на руках чорних цуценят.

Діти бразильської моделі, син Ноа та донька Аня, так само позували поряд з чотирилапими друзями. На фотографії зображено десять цуценят, але, як відомо, Алессандра зазвичай відвідувала пляж тільки з одною собакою, що зовсім не схожа на тих, що на кадрах.

До слова, син моделі Ноа, схоже, зважився на експеримент із зовнішністю, адже пофарбував волосся в синій колір. Також варто зазначити, що він із зірковою матусею нещодавно з'явився на обкладинці модного журналу Elle.