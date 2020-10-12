У нюдовому топі: Настя Каменських замилувала мережу світлинами з цуценятами
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вдома має п'ятьох собачок породи бішон фрізе. Виконавиця неодноразово оприлюднювала світлини з ними, які зачаровували мережу.
На особистій сторінці артистки в інстаграмі вкотре з'явилися миловидні фото. NK вкотре показала песикків, а також похизувалася стильним образом.
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Стильний look Насті Каменських
Для красивих фото знаменитість обрала топ нюдового кольору, який підкреслив її декольте. Також NK одягнула джинсовий низ, а талію підкреслила за допомогою коричневого пояса. Красуня доповнила аутфіт лаконічною підвіскою. Волосся співачка вклала в локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очах. Також привертає увагу її темний манікюр.
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На задньому фоні ми бачимо маленьких песиків, яких декілька місяців тому народила домашня улюблениця Каменських – Мімі. Настя зауважила, що крихітки виросли і настав час кожному з них знайти свій дім. Артистка зазначила, що вони – це чиста енергія, тотальна любов і шалене тепло. Вона знає, що вони подарують неймовірну кількість усмішок і щастя в своїх нових будинках. І NK безмежно цьому рада.