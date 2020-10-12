Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, дома имеет пятерых собачек породы бишон фризе. Исполнительница неоднократно обнародовала фотографии с ними, которые завораживали сеть.

На личной странице артистки в инстаграме в очередной раз появились миловидные фото. NK в который раз показала собак, а также похвасталась стильным образом.

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Стильный look Насти Каменских

Для красивых фото знаменитость выбрала топ нюдового цвета, который подчеркнул ее декольте. Также NK надела джинсовый низ, а талию подчеркнула с помощью коричневого пояса. Красавица дополнила аутфит лаконичной подвеской. Волосы певица вложила в локоны, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на глазах. Также привлекает внимание ее темный маникюр.

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На заднем фоне мы видим маленьких песиков, которых несколько месяцев назад родила домашняя любимица Каменских – Мими. Настя заметила, что крохи выросли и пришло время каждому из них найти свой дом. Артистка отметила, что они – это чистая энергия, тотальная любовь и бешеное тепло. Она знает, что они подарят невероятное количество улыбок и счастья в своих новых домах. И NK безгранично этому рада.