Каньє Вест став одним з тих знаменитостей, котрих не пройшов мимо коронавірус. Днями Кім Кардашян, його дружина, розповіла про те, що їй довелося самій доглядати за репером.

Незважаючи на всі проблеми у шлюбі, котрі доводиться переживати реперу Каньє Весту та його зірковій дружині Кім Кардашян, вони з усіх сил намагаються зберегти подружжя та піклуються один про одного. Так, нещодавно в інтерв'ю Grazia Кім розповіла, як доглядала за хворим Каньє.

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Зірка американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" зізналась, що чоловік захворів ще на початку пандемії, коли ніхто до кінця не розумів, що відбувається.

Це було страшно і незрозуміло. Я була з чотирма дітьми, і вдома не було нікого, хто б міг мені допомогти,

– розповіла Кім Кардашян.

Вона додала, що приблизно в той самий час коронавірусом заразились Том Генкс зі своєю дружиною. Це було в березні. Зірка розповіла, що було тяжко самій доглядати за Каньє. "Я міняла йому простирадла і допомагала вставати з ліжка, коли він погано почувався".

Кім зізнається, що це були важкі часи, тому що їй доводилося міняти простирадла в захисній масці та рукавичках. Кардашян тоді багато думала про те, що нашій планеті потрібна перерва.

Варто зазначити, що на початку липня Каньє Вест розповів про те, що перехворів коронавірусом. "Морозить, трясешся в ліжку, приймаєш гарячий душ, переглядаєш відео, в яких говорять, що я маю зробити, аби це минуло", – пригадував тоді виконавець. Американський виконавець розповідав, що відмовився звернутися в лікарню з COVID-19, і протягом всієї хвороби лікувався вдома.