Канье Уэст стал одним из тех знаменитостей, мимо которых не прошел коронавирус. На днях Ким Кардашян, его жена, рассказала о том, что ей пришлось самой ухаживать за рэпером.

Несмотря на все проблемы в браке, которые приходится переживать рэперу Канье Уэсту и его звездной жене Ким Кардашян, они изо всех сил стараются сохранить сбрак и заботятся друг о друге. Так, недавно в интервью Grazia Ким рассказала, как ухаживала за больным Канье.

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Звезда американского реалити-шоу "Семейство Кардашян" призналась, что муж заболел еще в начале пандемии, когда никто до конца не понимал, что происходит.

Это было страшно и непонятно. Я была с четырьмя детьми, и дома не было никого, кто бы мог мне помочь,

– рассказала Ким Кардашян.

Она добавила, что примерно в то же время коронавирусом заразились Том Хэнкс со своей женой. Это было в марте. Звезда рассказала, что было тяжело самой ухаживать за Канье. "Я меняла ему простыни и помогала вставать с постели, когда он плохо себя чувствовал".

Ким признается, что это были тяжелые времена, потому что ей приходилось менять простыни в защитной маске и перчатках. Кардашян тогда много думала о том, что нашей планете нужен перерыв.

Стоит отметить, что в начале июля Канье Уэст рассказал о том, что переболел коронавирусом. "Морозит, трясешся в постели, принимаешь горячий душ, просматриваешь видео, в которых говорят, что я должен сделать, чтобы это прошло", – вспоминал тогда исполнитель. Американский исполнитель рассказывал, что отказался обратиться в больницу с COVID-19, и на протяжении всей болезни лечился дома.