Відома американська супермодель Сінді Кроуфорд активно ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Цього разу вона продемонструвала, як займається спортом.

Американська супермодель Сінді Кроуфорд залюбки ділиться з прихильниками кадрами зі свого життя. Раніше вона показала, як проходила зйомка її фотосесії. Цього разу 54-річна знаменитість продемонструвала, як провела вівторок 17 жовтня.

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Нову світлину Сінді Кроуфорд опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Супермодель позувала в тренувальному залі, тримаючи в руках гантелю. Зірка одягнула чорний топ та лосини. Вона продемонструвала м'язи та бездоганну форму, напружуючи тіло. Модель зав'язала волосся у високий пучок та постала без макіяжу.

Такий кадр неабияк вразив прихильників Сінді Кроуфорд, тому вони засипали її коментарями. "Ти виглядаєш чудово", "Гаряча штучка", "Сінді – найкраща модель у світі", "Красуня", "Найкраща", "Розкішна фігура", – написали під фото.

Окрім того, шанувальники Сінді Кроуфорд пригадали 90-ті, коли виходили шалено популярні відеокасети з уроками тренувань. Фани закликали супермодель знову почати випускати відеоуроки.