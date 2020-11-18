Известная американская супермодель Синди Кроуфорд активно делится с поклонниками моментами из своей жизни. На этот раз она продемонстрировала, как занимается спортом.

Американская супермодель Синди Кроуфорд охотно делится с поклонниками кадрами из своей жизни. Ранее она показала, как проходила съемка ее фотосессии. На этот раз 54-летняя знаменитость продемонстрировала, как провела вторник 17 октября.

Смотрите также В костюме и топе с декольте: Джамала показала безупречный образ – фото

Новую фотографию Синди Кроуфорд опубликовала на своей инстаграм-странице. Супермодель позировала в тренировочном зале, держа в руках гантель. Звезда надела черный топ и лосины. Она продемонстрировала мышцы и безупречную форму, напрягая тело. Модель завязала волосы в высокий пучок и появилась без макияжа.

Такой кадр очень поразил поклонников Синди Кроуфорд, поэтому они засыпали ее комментариями. "Ты выглядишь прекрасно", "Горячая штучка", "Синди – лучшая модель в мире", "Красотка", "Лучшая", "Роскошная фигура", – написали под фото.

Кроме того, поклонники Синди Кроуфорд вспомнили 90-е, когда выходили безумно популярные видеокассеты с уроками тренировок. Фаны призвали супермодель снова начать выпускать видеоуроки.