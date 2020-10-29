Американская супермодель и телеведущая Синди Кроуфорд поделилась новым роликом. В нем она демонстрирует, как снимался кадр с ее новой фотосессии.

Известная телеведущая Синди Кроуфорд часто делится интересными моментами из модельной жизни в своем инстаграм-профиле. На этот раз она опубликовала ролик, где показано, как снимались кадры с новой фотосессии супермодели.

К слову От Виктории Сваровски до Кэтрин Зеты-Джонс: самые дорогие свадебные платья знаменитостей

Сначала Синди Кроуфорд показала результат фотосессии: один из кадров, где она предстает на фоне разрушенной деревянной избы среди снега. Супермодель надела белый топ и темную юбку длины макси, которую она объединила с кожаными ботинками с массивной подошвой на шнуровке.

Также Кроуфорд была одета в темную шубу и широкую меховую шапку. Синди дополнила образ чокером на шее и профессиональным макияжем. Она собрала волосы под шапку и смотрела в сторону. А уже в видео модель показала, как снимался этот кадр.

"Когда ранний снегопад в Монтане создает идеальный фон. Мне снова очень понравилось на Диком Западе", – написала Синди Кроуфорд под фото. Фотограф, который занимался созданием этой фотосессии, также высказался о совместной работе с моделью: "Всегда приятно работать с тобой и твоей командой. Вы на высоком уровне!".

Для просмотра фото и видео листайте вправо: