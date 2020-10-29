Американська супермодель та телеведуча Сінді Кроуфорд поділилась новим роликом. У ньому вона демонструє, як знімався кадр з її нової фотосесії.

Відома телеведуча Сінді Кроуфорд часто ділиться цікавими моментами з модельного життя у своєму інстаграм-профілі. Цього разу вона опублікувала ролик, де показано, як знімались кадри з нової фотосесії супермоделі.

До слова Від Вікторії Сваровські до Кетрін Зети-Джонс: найдорожчі весільні сукні знаменитостей

Спочатку Сінді Кроуфорд показала результат фотосесії: один з кадрів, де вона постає на тлі зруйнованої дерев'яної хати серед снігу. Супермодель одягнула білий топ та темну спідницю довжини максі, яку вона поєднала з шкіряними черевиками з масивною підошвою на шнурівці.

Також Кроуфорд була одягнена в темну шубу та широку хутряну шапку. Сінді доповнила образ чокером на шиї та професійним макіяжем. Вона зібрала волосся під шапку та дивилась вбік. А вже у відео модель показала, як саме знімався цей кадр.

"Коли ранній снігопад в Монтані створює ідеальний фон. Мені знову дуже сподобалося на Дикому Заході", – написала Сінді Кроуфорд під фото. Натомість фотограф, що займався створенням цієї фотосесії, також висловився про спільну працю з моделлю: "Завжди приємно працювати з тобою і твоєю командою. Ви на високому рівні!".

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч: