Весілля – особлива подія у житті кожної дівчини, тож весіллі зірок – не виключення. Знаменитості роблять все для того, аби їхня сукня затьмарила всіх, тож витрачають шалені гроші лише для того, аби одягнути її один раз.

Знаменитості готові витрачати на весільні сукні величезну купу грошей, і це не дивно, адже сукні зіркових наречених часто стають легендарними. Редакція LifeStyle 24 зібрала у добірці найдорожчі та найрозкішніші сукні знаменитостей, які викличуть у вас захоплення.

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Вікторія Сваровські

Вікторія Сваровські – спадкоємиця багатомільйонної імперії кристалів Swarovski. У 2017 році вона одружилася з німецьким інвестором Вернецом Мюнцем. Заможна спадкоємиця віддала перевагу сукні з тисячами кристалів знаменитої ювелірної марки.

Весільну сукню для Вікторії пошив філіппінський дизайнер Майкл Сінко, який шив вбрання для Леді Гаги, Дженніфер Лопес, Бейонсе та Ріанни.

Пишна весільна сукня з 8-метровим шлейфом від Jimmy Choo була розшита 500 тисячами блискучих кристалів і важила 46 кілограмів. На виготовлення розкішного вінчального вбрання для Вікторії дизайнер витратив три місяці. Весільна сукня Вікторії Сваровскі вважається найдорожчою за всю історію весільної моди — її вартість становить понад один мільйон доларів.



Весільна сукня Вікторії Сваровські – найдорожча у світі

Крістіна Мурад

У 2019 році в Бейруті одружився старший син знаменитого дизайнера Елі Сааба з Крістіною Мурад. І хоча пара не булла такою публічною, як голлівудські зірки чи королівська сім’я, однак розмах весілля міг затьмарити деякі королівські вінчання.

Елі Сааб відомий як дизайнер розкішних суконь, які нагадують вбрання казкових принцес. Саме він є одним з найпопулярніших модельєрів в сегменті весільної моди, тож не дивно, що на весілля власного сина він обрав не лише найкрасивішу, але й найдорожчу сукню для нареченої.

Для офіційної церемонії в ательє Сааба спеціально для нареченої пошили сукню без рукавів і з закритим ліфом, але найбільше гостей вразили шлейф і фата довжиною 4,5 метра. Фата була виготовлена з найтоншого шовку і прикрашена 50 тисячами паєток і вишивкою кремового відтінку. Над декоративною обробкою самої сукні працювало 12 осіб, у яких пішло на це 450 годин. Вартість її сукні становила 1 мільйон доларів.



Весілля сина Елі Сааба та Крістіни Мурад / Vogue

Меган Маркл

19 травня 2018 року – знаковий день не тільки для Меган Маркл, яка втілила мрію мільйонів дівчат по всьому світу, вийшовши заміж за принца, але й для креативного директора Будинку Givenchy Клер Уейт Келлер. Відразу вона стала одним з найпопулярніших дизайнерів світу.

Білосніжну сукню Меган Маркл доповнював дивовижний 5-метровий шлейф, на якому були вишиті символи 53-х країн Співдружності. На створення п'ятиметрової фати пішло більше часу, ніж на саму сукню – 500 годин ручної роботи. Завдання було настільки делікатним, що майстрам доводилося кожні 30 хвилин мити руки, щоб зберегти тканину і нитки ідеально чистими. Подейкують, що сукня Меган Маркл коштує 550 тисяч доларів.



Весілля Меган Маркл та принца Гаррі

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Кім Кардашян

Масштаб і розмах свята світської левиці Кім Кардашян та репера Каньє Веста був величезним. Пара святкувала свої заручини у Парижі, а потім на приватних літаках у компанії гостей відправилися у Флоренцію на офіційну церемонію.

24 травня 2014 року знаменита пара офіційно стала подружжям. Кім Кардашян красувалася у сукні-русалці з білосніжного мережива. Весільна сукня, яку пошив для знаменитості Ріккардо Тіші, обійшлася Кардашян у 500 тисяч доларів, втім це не найбільша цифра витрат заможного подружжя.

2,8 мільйона доларів – приблизна вартість весілля Кім і Каньє, не включаючи паризьких заходів.



Весілля Кім Кардашян і Каньє Веста

Кейт Міддлтон

Весільна сукня Кейт Міддлтон стала однією з найбільш обговорюваних. Пройшло понад 9 років з моменту одруження герцогів Кембриджських, однак наречені зі всього світу досі хочуть сукню, як у Кейт.

Відомо, що пошити сукню для герцогині хотіли всі найзнаменитіші дизайнери, однак Кейт Міллтнон віддала перевагу дизайнерці Сарі Бертон, яка очолює модний будинок Alexander McQueen.

Весільна сукня була створена відповідно до англійських традицій. Вбрання було прикрашене мереживними квітами-символами Великобританії – будяком, трояндами, листям конюшини і нарцисами. За чутками, сукня герцогині Кембриджській обійшлася у 434 тисячі доларів.



Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Vogue

Амаль Клуні

27 вересня 2014 року голлівудський актор Джордж Клуні одружився з адвокаткою Амаль Аламуддін. Весілля відбулося в одному з найрозкішніших венеційських палаців.

Сукню Амаль Клуні пошив знаменитий дизайнер Оскар де ла Рента. На створення сукні пішло 12 метрів французьких мережив, а сама сукня була розшита намистом і перлами. Довгу фату з мереживами шантильї декорували кристалами і бісером. Обійшлася сукня Амаль Клуні у 380 тисяч доларів.

Цей весільний образ став останнім у колекції знаменитого дизайнера. Місяць після весілля знаменитостей Оскар де ла Рента помер.



Весілля Амаль і Джорджа Клуні

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Принцеса Діана

Весілля Діани Спенсер і принца Чарльза в 1981 році назвали "весіллям століття", а вінчальна сукню Леді Ді назавжди увійшло в історію, як одна з найзнаменитіших весільних суконь в світі.

Весільну сукню створювали маловідомі дизайнери Девід і Елізабет Емануель, які зробили чималу ставку на фату. Її шлейф повинен був бути вражаючим, тому його створили довжиною майже у дев’ять метрів – найдовший весільний шлейф в історії весіль британських монархів.

Щоб створити плаття, використовували шість видів тканини. Сукню розшили десятьма тисячами натуральних перлин і тисячами перламутрових блискіток. Весільна сукня Леді Ді обійшлася у 150 тисяч доларів.



Весілля принца Чарльза та принцеси Діани

Кетрін Зета-Джонс

У весільній сукні Кетрін Зети-Джонс були пришиті справжні діаманти і виконана надзвичайно складна частина драпірування. Його спеціально для актриси пошив дизайнер Крістіан Лакруа.

Сукню модельєр створив з властивою йому любов'ю до розкоші: основним матеріалом став королівський сатин, шлейф робили з мережива шантильї, а все плаття прикрасили вишивкою. Такий виріб голлівудській діві обійшовся у 140 тисяч доларів.



Весілля Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа