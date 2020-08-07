Весілля знаменитостей – це у більшості випадків помпезні події, про які говорять у різних куточках планети. Для створення приголомшливого ефекту зірки витрачають космічні суми, прагнуть, щоб все було ідеально. Ми підготували для вас добірку найдорожчих весіль, які відбувалися у Голлівуді.

Для багатьох пар весілля – це найважливіша подія у житті. Саме тому цьому дню приділяють надзвичайно багато уваги, а також коштів. Звісно, що знаменитості прагнуть, аби їхнє свято було неперевершеним та феєричним. Журналісти 24 каналу підготували для вас добірку розкішних церемоній Голлівуду, які назавжди увійшли в історію світового шоу-бізнесу.

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Весілля Кім Кардашян та Каньє Веста

Бюджет: 12 мільйонів доларів

Помпезне свято відбулося у 2014 році. Особливий день пара вирішила провести в італійському місті Флоренції. Неймовірно красива церемонія у середньовічній фортеці Форте ді Бельведері приголомшила публіку. Наречена йшла до вівтаря, який потопав у квітах, під живий спів легендарного музиканта Андреа Бочеллі. Її вбрання було від відомого бренду Givenchy. Розмах весілля був справді неймовірних масштабів. Лише величезні декорації з білих троянд, які слугували фотозоною, де гості влаштовували зйомку із нареченими, назавжди запам'яталися кожному, хто бачив світлину на такому тлі.



Весілля Кім Кардашян та Каньє Веста / Фото з відкритих джерел

Загалом оренда замку коштувала 410 тисяч доларів, а от сукня нареченої обійшлася у декілька разів дорожче – понад 2 мільйона доларів. Також чималу частину бюджету становили гонорари Андреа Бочеллі та Лани Дель Рей, які радували гостів своїми піснями на святі. Проте Кардашян повідомляла, що найбільше коштів пішло на підготовку до важливого дня. Зокрема, репетицію вечері, танцю та на послуги музикантів. Саме весілля Кім та Каньє вважають найдорожчим серед Голлівудських церемоній.



Весілля Кім Кардашян та Каньє Веста / Фото: vogue.ua

Весілля Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл

Бюджет: 6,5 мільйонів доларів

Хоча гостей на весіллі Джастіна та Джесіки було небагато, проте пара зважилася на дуже дороге святкування. Церемонія відбувалася на розкішному італійському курорті Borgo Egnazia. Загалом свято тривало протягом тижня, а всі гості проживали у фешенебельному готелі. Оскільки Джастін відомий виконавець, то вирішив самостійно розважати гостей. Він виконував зворушливі та душевні композиції, які написав спеціально для коханої. Біл постала перед публікою у вишуканій ніжно-рожевій сукні з багатоярусною спідницею.



Весілля Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл / Фото звідкритих джерел

Весілля Тома Круза і Кеті Голмс

Бюджет: 3,5 мільйони доларів

Ця зіркова пара для важливого дня також обрала Італію. Урочиста церемонія відбувалася в замку Castello Odescalchi у передмісті Риму. За оренду такого приміщення закохані заплатили 750 тисяч доларів. Серед знаменитих гостей були присутні Девід і Вікторія Бекхеми, Дженніфер Лопес і Марк Ентоні та інші. Усіх присутніх радував своїм чарівним вокалом Андреа Бочеллі. Над весільним вбранням для молодят працював відомий дизайнер Джорджіо Армані. Сукня Кеті була прикаршена кристалами Swarovski та коштувала 45 тисяч доларів. А от смокінг популярного актора обійшовся у 3 тисячі доларів. Попри казкове весілля закохані розлучилися через шість років, проте цей особливий день залишиться в пам'яті назавжди.



Весілля Тома Круза і Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Весілля Крістіни Агілери і Джордана Братмана

Бюджет: 2 мільйони доларів

Закохані, як і їх зіркові колеги, на весільній підготовці не збиралися економити. Для зворушливої церемонії вони обрали мальовничий виноградник в долині Напа, що в Каліфорнії. Крістіна для найважливішого дня у житті обрала сукню від Christian Lacroix, вартість якої становила 30 тисяч доларів. Також вона доповнила свій образ нареченої розкішними прикрасами від Diamond Rosary, що коштували 10 тисяч доларів. А от смокінг Джордана обійшовся всього лишень у 2 тисячі доларів. На весіллі також були присутні знаменитості: Джастін Тімберлейк, Камерон Діас, Пінк.



Весілля Крістіни Агілери і Джордана Братмана / Фото: lichnosti.net

Весілля Бреда Пітта та Дженніфер Еністон

Бюджет: мільйон доларів

Хоча їхній союз був коротким, проте вважається одним із найкрасивіших серед Голлівудських пар. На весілля знаменитих акторів чекав увесь світ. Урочиста церемонія одруження відбулася в розкішній садибі "Карси" в Малібу. Неймовірно красивий зелений сад та білі шатри створили особливу, романтичну атмосферу. Наречена постала перед публікою у сукні від Lawrence Steele, вартість якої становила 50 тисяч доларів. Колег молодята пригощали дорогим шампанським та морепродуктами на суму 300 тисяч доларів. Оскільки Дженніфер та Бред мають велику армію прихильників, які прагнули побачити свято на власні очі, то зберегти приватність їм допомогла охорона, на яку із бюджету було виділено 100 тисяч доларів. Проте помпезне свято не виявилося гарантом сімейного щастя та безмежного кохання.



Весілля Бреда Пітта та Дженніфер Еністон / Фото: telefriends.narod.ru

Весілля Девіда Бекхема та Вікторії Адамс

Бюджет: 800 тисяч доларів

Учасниця популярного поп-гурту Spice Girls Вікторія Адамс вийшла заміж за відомого футболіста Девіда Бекхема в липні 1999 року. Душевна церемонія вінчання відбулася в замку, оренда якого коштувала 100 тисяч доларів. Така сама вартість була і у весільної сукні Вікторії. Проте прикраси, якими Адамс доповнила ніжний образ нареченої, виявилися дорожчими за вбрання. Їх вартість скаладала 160 тисяч доларів. Замість фати Вікторія вирішила одягнути золоту діадему з камінням.



Весілля Девіда Бекхема та Вікторії Адамс / Фото: Pinterest