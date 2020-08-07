Свадьбы знаменитостей – это в большинстве случаев помпезные события, о которых говорят в разных уголках планеты. Для создания потрясающего эффекта звезды тратят космические суммы, хотят, чтобы все было идеально. Мы подготовили для вас подборку самых дорогих свадеб, которые происходили в Голливуде.

Для многих пар свадьба – это важнейшее событие в жизни. Именно поэтому этому дню уделяют очень много внимания, а также средств. Конечно, знаменитости хотят, чтобы их праздник был непревзойденным и фееричным. Журналисты 24 канала подготовили для вас подборку роскошных церемоний Голливуда, которые навсегда вошли в историю мирового шоу-бизнеса.

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Свадьба Ким Кардашян и Канье Уэста

Бюджет: 12 миллионов долларов

Помпезный праздник состоялся в 2014 году. Особый день пара решила провести в итальянском городе Флоренции. Невероятно красивая церемония в средневековой крепости Форте ди Бельведере ошеломила публику. Невеста шла к алтарю, который утопал в цветах, под живое пение легендарного музыканта Андреа Бочелли. Ее наряд был от известного бренда Givenchy. Размах свадьбы был действительно невероятных масштабов. Только огромные декорации из белых роз, которые служили фотозоной, где гости устраивали съемку с женихом и невестой, навсегда запомнились каждому, кто видел фотографию на таком фоне.



Свадьба Ким Кардашян и Канье Уэста / Фото из открытых источников

В общем аренда замка стоила 410 тысяч долларов, а вот платье невесты обошлась в несколько раз дороже – более 2 миллионов долларов. Также немалую часть бюджета составляли гонорары Андреа Бочелли и Ланы Дель Рей, которые радовали гостей своими песнями на празднике. Однако Кардашян сообщала, что больше всего средств ушло на подготовку к важному дню. В частности, репетицию ужина, танца и на услуги музыкантов. Саму свадьбу Ким и Канье считают самой дорогой среди Голливудских церемоний.



Свадьба Ким Кардашян и Канье Уэста / Фото: vogue.ua

Свадьба Джастина Тимберлейка и Джессики Бил

Бюджет: 6,5 миллионов долларов

Хотя гостей на свадьбе Джастина и Джессики было немного, однако пара решилась на очень дорогое празднования. Церемония происходила на роскошном итальянском курорте Borgo Egnazia. В общем праздник продолжался в течение недели, а все гости проживали в фешенебельном отеле. Поскольку Джастин известный исполнитель, то решил самостоятельно развлекать гостей. Он выполнял трогательные и душевные композиции, которые написал специально для любимой. Бил предстала перед публикой в ​​изысканном нежно-розовом платье с многоярусной юбкой.



Свадьба Джастина Тимберлейка и Джессики Бил / Фото открытыми источников

Свадьба Тома Круза и Кэти Холмс

Бюджет: 3,5 миллиона долларов

Эта звездная пара для важного дня также выбрала Италию. Торжественная церемония проходила в замке Castello Odescalchi в пригороде Рима. За аренду такого помещения влюбленные заплатили 750 тысячи долларов. Среди знаменитых гостей присутствовали Дэвид и Виктория Бекхэмы, Дженнифер Лопес и Марк Энтони и другие. Всех присутствующих радовал своим волшебным вокалом Андреа Бочелли. Над свадебным нарядом для молодоженов работал известный дизайнер Джорджио Армани. Платье Кэти было украшено кристаллами Swarovski и стоило 45 тысяч долларов. А вот смокинг популярного актера обошелся в 3 тысячи долларов. Несмотря на сказочную свадьбу влюбленные расстались через шесть лет, однако этот особый день останется в памяти навсегда.



Свадьба Тома Круза и Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Свадьба Кристины Агилеры и Джордана Братмана

Бюджет: 2 миллиона долларов

Влюбленные, как и их звездные коллеги, на свадебной подготовке не собирались экономить. Для трогательной церемонии они выбрали живописный виноградник в долине Напа, что в Калифорнии. Кристина для важнейшего дня в жизни выбрала платье от Christian Lacroix, стоимость которой составила 30 тысяч долларов. Также она дополнила свой образ невесты роскошными украшениями от Diamond Rosary, которые стоили 10 тысяч долларов. А вот смокинг Джордана обошелся всего лишь в 2 тысячи долларов. На свадьбе также присутствовали знаменитости: Джастин Тимберлейк, Камерон Диас, Пинк.



Свадьба Кристины Агилеры и Джордана Братмана / Фото: lichnosti.net

Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Бюджет: миллион долларов

Хотя их союз был коротким, однако считается одним из самых красивых среди Голливудских пар. На свадьбу знаменитых актеров ждал весь мир. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в роскошной усадьбе "Карс" в Малибу. Невероятно красивый зеленый сад и белые шатры создали особую, романтическую атмосферу. Невеста предстала перед публикой в ​​платье от Lawrence Steele, стоимость которого составила 50 тысяч долларов. Коллег молодожены угощали дорогим шампанским и морепродуктами на сумму 300 тысяч долларов. Поскольку Дженнифер и Брэд имеют большую армию поклонников, которые стремились увидеть праздник воочию, то сохранить приватность им помогла охрана, на которую из бюджета было выделено 100 тысяч долларов. Однако помпезный праздник не оказался гарантом семейного счастья и безграничного любви.



Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон / Фото: telefriends.narod.ru

Свадьба Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс

Бюджет: 800 тысяч долларов

Участница популярной поп-группы Spice Girls Виктория Адамс вышла замуж за известного футболиста Дэвида Бекхэма в июле 1999 года. Душевная церемония венчания состоялась в замке, аренда которого стоила 100 тысяч долларов. Такая же стоимость была и у свадебного платья Виктории. Однако украшения, которыми Адамс дополнила нежный образ невесты, оказались дороже наряда. Их стоимость скаладала 160 тдысяч олларов. Вместо фаты Виктория решила одеть золотую диадему с камнями.



Свадьба Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс / Фото: Pinterest