Свадьба – особое событие в жизни каждой девушки, поэтому свадьбы звезд – не исключение. Знаменитости делают все для того, чтобы их платье затмило всех, поэтому тратят огромные деньги только для того, чтобы надеть его один раз.

Знаменитости готовы тратить на свадебные платья огромное количество денег, и это не удивительно, ведь платья звездных невест часто становятся легендарными. Редакция LifeStyle 24 собрала в подборке самые дорогие и роскошные платья знаменитостей, которые вызовут у вас восхищение.

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Виктория Сваровски

Виктория Сваровски – наследница многомиллионной империи кристаллов Swarovski. В 2017 году она вышла замуж за немецкого инвестора Вернеца Мюнца. Богатая наследница отдала предпочтение платью с тысячами кристаллов знаменитой ювелирной марки.

Свадебное платье для Виктории пошил филиппинский дизайнер Майкл Синко, создавший наряды для Леди Гаги, Дженнифер Лопес, Бейонсе и Рианны.

Пышное свадебное платье с 8-метровым шлейфом от Jimmy Choo было расшито 500 тысячами сверкающих кристаллов и весило 46 килограммов. На изготовление роскошного подвенечного наряда для Виктории дизайнер потратил три месяца. Свадебное платье Виктории Сваровски считается самым дорогим за всю историю свадебной моды – его стоимость составляет более одного миллиона долларов.



Свадебное платье Виктории Сваровски – самое дорогое в мире

Кристина Мурад

В 2019 году в Бейруте женился старший сын знаменитого дизайнера Эли Сааба на Кристине Мурад. И хотя пара не была такой публичной, как голливудские звезды или королевская семья, однако размах свадьбы мог затмить некоторые королевские венчания.

Эли Сааб известен как дизайнер роскошных платьев, напоминающих наряды сказочных принцесс. Именно он является одним из самых популярных модельеров в сегменте свадебной моды, поэтому неудивительно, что на свадьбу собственного сына он выбрал не только самое красивое, но и самое дорогое платье для невесты.

Для официальной церемонии в ателье Сааба специально для невесты сшили платье без рукавов и с закрытым лифом, но больше всего гостей поразили шлейф и фата длиной 4,5 метра. Фата была сделана из тончайшего шелка и украшена 50 тысячами пайеток и вышивкой кремового оттенка. Над декоративной отделкой самого платья работало 12 человек, у которых ушло на это 450 часов. Стоимость платья составляла миллион долларов.



Свадьба сына Эли Сааба и Кристины Мурад / Vogue

Меган Маркл

19 мая 2018 – знаковый день не только для Меган Маркл, воплотившей мечту миллионов девушек по всему миру, выйдя замуж за принца, но и для креативного директора дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Мгновенно она стала одним из самых популярных дизайнеров мира.

Белоснежное платье Меган Маркл дополнял удивительный 5-метровый шлейф, на котором были вышиты символы 53-х стран Содружества. На создание пятиметровой фаты ушло больше времени, чем на само платье – 500 часов ручной работы. Задача была настолько деликатной, что мастерам приходилось каждые 30 минут мыть руки, чтобы сохранить ткань и нитки идеально чистыми. Говорят, что платье Меган Маркл стоит 550 тысяч долларов.



Свадьба Меган Маркл и принца Гарри

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Ким Кардашян

Масштаб и размах праздника светской львицы Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста был огромным. Пара праздновала свою помолвку в Париже, а затем на частных самолетах в компании гостей отправилась во Флоренцию на официальную церемонию.

24 мая 2014 знаменитая пара официально стала супругами. Ким Кардашян красовалась в платье-русалке из белого кружева. Свадебное платье, которое сшил для знаменитости Риккардо Тиши, обошлось Кардашян в 500 тысяч долларов, впрочем, это не самая большая цифра расходов.

2,8 миллиона долларов – примерная стоимость свадьбы Ким и Канье, не включая парижских мероприятий.



Свадьба Ким Кардашян и Канье Уэста

Кейт Миддлтон

Свадебное платье Кейт Миддлтон стало одным из самых обсуждаемых. Прошло более 9 лет с момента бракосочетания герцогов Кембриджских, однако невесты со всего мира до сих пор хотят платье, как у Кейт.

Известно, что сшить платье для герцогини хотели все самые знаменитые дизайнеры, однако Кейт Миддлтон предпочла дизайнера Сару Бертон, которая возглавляет модный дом Alexander McQueen.

Свадебное платье было создано в соответствии с английскими традициями. Наряд был украшен кружевными цветами-символами Великобритании – чертополохом, розами, листьями клевера и нарциссами. По слухам, платье герцогини Кембриджской обошлось в 434 тысячи долларов.



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Vogue

Амаль Клуни

27 сентября 2014 голливудский актер Джордж Клуни женился на адвокате Амаль Аламуддин. Свадьба состоялась в одном из самых роскошных венецианских дворцов.

Платье Амаль Клуни пошил знаменитый дизайнер Оскар де ла Рента. На создание платья ушло 12 метров французских кружев, а само платье было расшито бусинами и жемчугом. Длинную фату с кружевами шантильи украшали кристаллы и бисер. Обошлась платье Амаль Клуни в 380 тысяч долларов.

Этот свадебный образ стал последним в коллекции знаменитого дизайнера. Через месяц после свадьбы знаменитостей Оскар де ла Рента умер.



Свадьба Амаль и Джорджа Клуни

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Принцесса Диана

Свадьбу Дианы Спенсер и принца Чарльза в 1981 году назвали "свадьбой века", а подвенечное платье Леди Ди навсегда вошло в историю, как одно из самых знаменитых свадебных платьев в мире.

Свадебное платье создавали малоизвестные дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль, которые сделали большую ставку на фату. Шлейф должен был быть впечатляющим, поэтому его создали длиной почти в девять метров – самый длинный свадебный шлейф в истории свадеб британских монархов.

Чтобы создать платье, использовали шесть видов ткани. Платье расшили десятью тысячами натуральных жемчужин и тысячами перламутровых блесток. Свадебное платье Леди Ди обошлось в 150 тысяч долларов.



Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

Кэтрин Зета-Джонс

На свадебное платье Кэтрин Зеты-Джонс были пришиты настоящие бриллианты, у платья была чрезвычайно сложная драпировка. Его специально для актрисы сшил дизайнер Кристиан Лакруа.

Платье модельер создал с присущей ему любовью к роскоши: основным материалом стал королевский сатин, шлейф делали из кружева шантильи, а все платье украсили вышивкой. Такое изделие голливудской диве обошлось в 140 тысяч долларов.



Свадьба Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа