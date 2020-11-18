Популярная украинская певица Джамала часто демонстрирует стильные образы поклонникам. Звезда снова показала новый аутфит, что прекрасно подойдет всем модницам.

Певица опубликовала новые фотографии на личной странице в инстаграм. Украинская артистка Джамала хорошо разбирается в трендах и стиле, поэтому обожает делиться очередными образами с поклонниками.

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Новый образ Джамалы

Певица позировала в черном топе с пикантным декольте, что делало образ более соблазнительным. Также Джамала выбрала стильный костюм цвета слоновой кости, состоящий из длинного пиджака и широких брюк. Несмотря на такой наряд, look все равно выглядел очень женственным.

Джамала выровняла короткие волосы и распустила их. Образ удачно дополнял красивый макияж. Певица подчеркнула глаза черными массивными стрелками, а губы накрасила персиковой глянцевой помадой.



Джамала в стильном образе / Instagram / @jamalajaaa