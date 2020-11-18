Популярна українська співачка Джамала часто демонструє стильні образи прихильникам. Зірка знову показала новий аутфіт, що чудово підійде всім модницям.

Співачка опублікувала нові світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Українська артистка Джамала добре знається на трендах і стилі, тому обожнює ділитися черговими образами з шанувальниками.

До слова Ранок у Нью-Йорку: Ельза Госк продемонструвала новий образ – фото

Новий образ Джамали

Співачка позувала в чорному топі з пікантним декольте, що робило образ більш спокусливим. Також Джамала обрала стильний костюм кольору слонової кістки, що складався з довгого піджака та широких брючних штанів. Незважаючи на таке вбрання, look однаково виглядав дуже жіночним.

Джамала вирівняла коротке волосся та розпустила його. Образ вдало доповнював гарний макіяж. Співачка підкреслила очі чорними масивними стрілками, а губи нафарбувала персиковою глянцевою помадою.



Джамала в стильному образі / Instagram / @jamalajaaa