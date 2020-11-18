Вагітна шведська модель Ельза Госк продовжує зачаровувати образами шанувальників. Цього разу дівчина приміряла чорне вбрання, яке поєднала з стильними лоферами від Chanel.

Популярна шведська модель Ельза Госк є однією з найстильніших дівчат в індустрії моди. Вона часто демонструє бездоганні образи в трендовому вбранні, адже завжди слідкує за останніми новинами стилю. На своїй сторінці в інстаграмі модель опублікувала нові світлини.

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Зірка показала, як провела ранок у Нью-Йорку. Вона оприлюднила фото, на яких позує на східцях будинку. Ельза розстелила там клітчастий плед і снідала круасаном та чашкою кави.

Look Ельзи Госк

Знаменитість постала перед камерою в білій футболці з принтом та чорних широких брючних штанах. Образ доповнювала темна джинсова куртка. Стильне вбрання Ельза Госк поєднала з бузковими шкарпетками та чорними лоферами від модного будинку Chanel.

Модель вклала волосся легкими хвильками та розпустила його. На її обличчі був легкий макіяж. Ельза нафарбувала очі коричневими тінями, а губи підкреслила нюдовою помадою.

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