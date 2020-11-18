Відома українська співачка Слава Камінська залюбки ділиться з шанувальниками новими образами. Зірка продемонструвала новий сміливий аутфіт у блакитному костюмі з корсетом.

На особистій інстаграм-сторінці солістка гурту "НеАнгели" та колишня учасниця "Танців з зірками" Слава Камінська опублікувала нове фото, що розбурхало мережу. Зірка часто ділиться світлинами з прихильниками.

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Образ Слави Камінської

Популярна співачка взяла участь в сміливому фотосеті. Слава Камінська позувала в сірій напівпрозорій сукні довжини максі. Зверху зірка вдягнула ніжно-блакитний піджак, один рукав якого вона перев'язала шовковою стрічкою. Струнку фігуру Камінської підкреслював яскравий помаранчевий корсет.

Сміливий образ співачки доповнював головний убір цегляного кольору. Зірка вклала волосся в голлівудські локони й зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі чорними масивними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою глянцевою помадою.

"Мій імпульсивно-мінливий настрій беруть до серця настільки близько, що я, вже весела, не розумію, чому мені співчувають",

– поділилась думками під фото Слава Камінська.

Шанувальники позитивно оцінили образ артистки: "Чудово", "Красуня", "Ну яка ж ти неймовірна", "Красива", – написали прихильники в коментарях.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka