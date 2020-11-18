Известная украинская певица Слава Каминская охотно делится с поклонниками новыми образами. Звезда продемонстрировала новый смелый аутфит в голубом костюме с корсетом.

На личной инстаграм-странице солистка группы "НеАнгелы" и бывшая участница "Танцев со звездами" Слава Каминская опубликовала новое фото, что взбудоражило сеть. Звезда часто делится фотографиями с поклонниками.

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Образ Славы Каминской

Популярная певица приняла участие в смелом фотосете. Слава Каминская позировала в сером полупрозрачном платье длины макси. Сверху звезда надела нежно-голубой пиджак, один рукав которого она перевязала шелковой лентой. Стройную фигуру Каминской подчеркивал яркий оранжевый корсет.

Смелый образ певицы дополнял головной убор кирпичного цвета. Звезда уложила волосы в голливудские локоны и сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза черными массивными стрелками, а губы накрасила нюдовой глянцевой помадой.

Мое импульсивно-переменчивое настроение берут к сердцу настолько близко, что я, уже веселая, не понимаю, почему мне сочувствуют,

- поделилась мыслями под фото Слава Каминская.

Поклонники положительно оценили образ артистки: "Отлично", "Красотка", "Ну какая же ты невероятная", "Красивая", – написали поклонники в комментариях.



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka