Украинская певица Слава Каминская продемонстрировала новый аутфит. Она предстала в образе ведущей, примерив классическую рубашку и жакет без рукавов.

На личной странице в инстаграме солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала новую фотографию. Звезда часто делится с поклонниками различными фото, на которых предстает в элегантных и женственных образах.

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Образ Славы Каминской

Знаменитость позировала перед камерой сидя на кресле за столом. Певица надела серую классическую рубашку, которую соединила с синим жакетом без рукавов с клетчатым принтом и брюками такого же стиля.

Слава Каминская уложила волосы в роскошную прическу, собрав их сзади, но выпустив несколько локонов. На лице бывшей участницы "Танцев со звездами" был красивый макияж с акцентом на глазах. Звезда накрасила их коричневыми тенями и черными стрелками. А пышные губы только подчеркнула бежевой помадой.

Как вам такая ведущая? Что будем вести: погоду, новости, скандалы-интриги-расследования?

– заинтриговала подписчиков Слава Каминская.

Поклонники положительно оценили новое фото певицы. "Супер. Я уже давно Вас обожаю", "Красотка", "Вам очень идет", "Какая красивая женщина", "Непривычно видеть Вас в таком образе", – написали фанаты в комментариях. Кроме того, они высказали мнения относительно того, какое бы шоу могла вести звезда: "Утро в большом городе", "Судя по надписи за спиной с 6 утра, это должно быть утреннее шоу. С вашим чувством юмора утренники у зрителей должны проходить немного веселее", "Скандалы", "Кулинарное шоу".



Слава Каминская в образе ведущей / Instagram / @babaslavka