Українська співачка Слава Камінська продемонструвала новий аутфіт. Вона постала в образі ведучої, примірявши класичну сорочку та жакет без рукавів.

На особистій сторінці в інстаграмі солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська оприлюднила нову світлину. Зірка часто ділиться з шанувальниками різними фото, на яких постає в елегантних та жіночних образах.

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Образ Слави Камінської

Знаменитість позувала перед камерою, сидячи на кріслі за столом. Співачка вдягнула сіру класичну сорочку, яку поєднала з синім жакетом без рукавів з клітчастим принтом та брючними штанами такого самого стилю.

Слава Камінська вклала волосся в розкішну зачіску, зібравши його ззаду, але випустивши кілька локонів. На обличчі колишньої учасниці "Танців з зірками" був гарний макіяж з акцентом на очах. Зірка нафарбувала їх коричневими тінями та чорними стрілками. А пишні губи тільки підкреслила бежевою помадою.

Як вам така ведуча? Що будемо вести: погоду, новини, скандали-інтриги-розслідування?

– заінтригувала підписників Слава Камінська.

Шанувальники позитивно оцінили нове фото співачки. "Супер. Я вже давно Вас обожнюю", "Красуня", "Вам дуже личить", "Яка гарна жінка", "Незвично бачити Вас в такому образі", – написали фани в коментарях. Окрім того, вони висловили думки стосовно того, яке б шоу могла вести зірка: "Ранок у великому місті", "Судячи з напису за спиною з 6 ранку, це має бути ранкове шоу. З вашим почуттям гумору ранки в глядачів мають проходити трохи веселіше", "Скандали", "Кулінарне шоу".



Слава Камінська в образі ведучої / Instagram / @babaslavka