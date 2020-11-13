Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" і проєкту "Танці з зірками" Слава Камінська розсекретила, що відчуває, коли закохується. Жінка зізналася, що всередині відбувається хаос і не може ні про що думати.

У дописі на особистій сторінці в інстаграмі Слава поділилася своїми думками щодо того, чи є термін придатності "метеликів у животі".

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Слава зауважила, що багато людей з роками стають стриманішими і холоднішими, контролюють емоції і не дозволяють собі проявляти почуття. Принаймні, на публіці. Проте вона зовсім не така і в будь-якому віці всередині відбувається ураган, безліч емоцій та неймовірно сильні почуття.

Мінус такого стану – внутрішній хаос. Ці маленькі тваринки своїми крилами по всім органам туди-сюди, мозок вимикається, думати ні про що не можеш, рухи паралізує,

– поділилася артистка.

Камінська додала, найгірше те, що такий стан б'є по ребрах. Вони вже були травмовані, тому відчуття не дуже приємні.

Напевно, кожен вже любив до нестями. Також у дописі народна улюблениця запитала багатотисячну аудиторію підписників, коли вони востаннє закохувалися до "метеликів у животі".

Що відомо про особисте життя Слави Камінської?

У червні 2012 року співачка вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Проте цей союз не був міцним і вже через рік пара оголосила про розлучення. У липні 2014 року Слава вдруге пішла під вінець. Цього разу її обранцем став пластичний хірург Едгар Камінський. Після весілля співачка вирішила взяти прізвище чоловіка. 12 грудня того ж року у подружжя народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року на світ з'явилася донечка Лаура.

Шлюб Едгара та Слави також не був довгим. Закохані розійшлися в липні 2019 року. Зараз у кожного є особисте життя і нові обранці, а спілкується експодружжя заради дітей.