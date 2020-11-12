Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська любить бути в центрі уваги та підігрівати чутки для преси щодо її нового обранця. Імені виконавиця свого бойфренда не розкриває, втім вже розсмішила мережу кадром з "коханим".

Смішну світлину Слава Камінська опублікувала у своєму інстаграмі. На фотографії знаменитість вечеряє у компанії голубоокого кота. У дописі співачка продемонструвала своє почуття гумору.

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Романтична вечеря з коханим. Коханого орендувала, вечерю готувала сама,

– написала Камінська.

На кадрі виконавиця позує у чорній сукні на бретелях з глибоким декольте. В руках тримає келих вином, а на вечерю у них з котом – бургери та нагетси.

Минулого року солістка гурту "НеАнгели" розлучилася зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським. Подружжя прожило у шлюбі 5 років. Після розлучення вони залишилися у гарних стосунках, тож часто бачаться разом, адже виховують двох спільних дітей – 5-річного сина Леонардо та 4-річну доньку Лауру.

Вже рік прихильники хочуть дізнатися нового бойфренда виконавиці, втім вона тримає його у секреті та не розголошує імені.

У новому сезоні шоу "Танці з зірками" солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з'являлась на паркеті з хореографом Дмитром Дікусаром. Пара часто репетирувала в будинку співачки, а сама артистка розбурхувала мережу пристрасними фото з танцівником. Втім співачка розповіла в одному зі своїх інтерв’ю, що коханого звати не Дмитро.

У "Світському житті" Камінська зізналася, що не хоче втягувати свого бойфренда у шоу-бізнес, адже він не публічна людина, йому це не цікаво, тож їй також комфортніше будувати стосунки без прицілів фотокамер та сторонніх очей.