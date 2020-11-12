Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская любит быть в центре внимания и подогревать слухи для прессы относительно ее нового избранника. Имени исполнительница своего бойфренда не раскрывает, впрочем уже рассмешила сеть кадром с "любимым".

Смешную фотографию Слава Каминская опубликовала в своем инстаграме. На фотографии знаменитость ужинает в компании голубоглазого кота. В заметке певица продемонстрировала свое чувство юмора.

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Романтический ужин с любимым. Любимого арендовала, ужин готовила сама,

– написала Каминская.

В кадре исполнительница позирует в черном платье на бретелях с глубоким декольте. В руках держит бокал вином, а на ужин у них с котом – бургеры и наггетсы.

В прошлом году солистка группы "НеАнгелы" рассталась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Супруги прожили в браке 5 лет. После развода они остались в хороших отношениях, поэтому часто видятся вместе, ведь воспитывают двух совместных детей – 5-летнего сына Леонардо и 4-летнюю дочь Лауру.

Уже год поклонники хотят узнать нового бойфренда исполнительницы, впрочем она держит его в секрете и не разглашает имени.

В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская появлялась на паркете с хореографом Дмитрием Дикусаром. Пара часто репетировала в доме певицы, а сама артистка будоражила сеть страстными фото с танцовщиком. Впрочем певица рассказала в одном из своих интервью, что любимого зовут не Дмитрий.

В "Светской жизни" Каминская призналась, что не хочет втягивать своего бойфренда в шоу-бизнес, ведь он не публичный человек, ему это не интересно, поэтому ей также комфортно строить отношения без прицелов фотокамер и посторонних глаз.