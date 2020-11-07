Известный танцовщик Дмитрий Дикусар, которому удалось покорить сердца Ирины Билык и Елены Шоптенко, признался, какую женщину хочет видеть рядом. О самых важных качествах избранницы звезды читайте в новости LifeStyle 24.

В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская появлялась на паркете с хореографом Дмитрием Дикусаром. Пара часто репетировала в доме певицы, а сама артистка будоражила сеть страстными фото с танцором. После слухов о романе с партнершей Дмитрий Дикусар во время прямого эфира с психологом Натальей Холоденко заговорил об отношениях с женщинами. Видео он опубликовал в инстаграм-профиле.

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Танцовщик признался, какие качества ценит в женщинах и на что обращает внимание во время знакомства. Дмитрий Дикусар заверил, что прежде всего уважает доброту. Он может почувствовать сердечность девушки уже с первого взгляда, потому что глаза говорят сами за себя.

Я первым делом смотрю на глаза: добрый человек или недобрый. Для меня важно, к какому клану она принадлежит: к клану тех, кто убирает за капосниками, или тех, кто сам пакостит. Злых женщин я не люблю,

– признался Дикусар.

Такую позицию хореографа поддержали поклонницы. "Глаза иногда говорят больше, чем слова", – говорится в комментариях. Поклонницы поинтересовались, если в жизни Дикусара после двух звездных браков с Ириной Билык и Аленой Шоптенко, за которыми наблюдала вся страна, появятся новые серьезные отношения, станет ли он демонстрировать чувства публично.

"Я не хотел бы ничего напоказ в своей жизни, тем более любви. Счастье любит тишину, как говорится. Но и прятаться я бы тоже не хотел. Надеюсь, найду компромисс и баланс, однако, если бы был выбор или/или, то я бы выбрал скрывать", – поделился танцор.

Добавим, что фраза "Счастье любит тишину" звучала и от Славы Каминской после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Сейчас певица и хореограф активно занимаются танцами уже вне проекта и появляются вместе на светских мероприятиях. Однако в одном из интервью Слава призналась, что нового возлюбленного зовут не Дмитрий.